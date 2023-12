Gemeenten houden meer geld over

Nederlandse gemeenten hebben in 2022 gezamenlijk 69,5 miljard euro uitgegeven en 73,2 miljard euro aan baten ontvangen. Daardoor resteerde een exploitatieoverschot voor bestemming van ruim 3,7 miljard euro, heeft het CBS becijferd. Dat is hoger dan in 2021, toen het overschot nog 1,8 miljard euro was.

Gemeenten boeken vanaf 2020 meer inkomsten dan uitgaven. Met name in dat jaar hielden ze veel over dankzij de verkoop van gemeentelijke belangen in een energiebedrijf. Gemeenten krijgen inkomsten uit het gemeentefonds, de heffingsopbrengsten en overige baten als specifieke rijksuitkeringen, huren en pachten, boekwinsten bij de verkoop van aandelen, rente- en dividendopbrengsten en opbrengsten uit grondverkopen.

Meer geld uit gemeentefonds

De inkomsten zijn in 2022 met 5,8 miljard euro gestegen, vooral doordat de inkomsten uit het gemeentefonds toenamen tot 40,2 miljard euro (was 35,3 miljard). Dat komt onder meer doordat de in 2022 ingevoerde energietoeslag via het gemeentefonds wordt gefinancierd. De heffingsopbrengsten stegen van 11,4 naar 11,8 miljard euro, vooral door de onroerendezaakbelasting, parkeerheffingen en de toeristenbelasting.

Aan de kostenkant stegen de uitgaven aan inkomensregelingen en participatie (plus 0,6 miljard euro)en aan sociale regelingen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdhulp, maatschappelijk werk, de aanpak van huiselijk geweld en vluchtelingenopvang: die kosten gingen met 1,6 miljard euro omhoog naar 16,9 miljard euro. Het eigen vermogen van de gemeenten groeide van 35,9 naar bijna 39,7 miljard euro.

De verenging van gemeenten (VNG) waarschuwde eerder nog voor tekorten vanaf 2026, omdat de overheid dan flink gaat snijden in het gemeentefonds.