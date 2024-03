Top Chemours zit thuis om onzekere boekhouding

Het topmanagement van chemiereus Chemours is op non-actief gesteld nadat de publicatie van de jaarcijfers voor de tweede keer is uitgesteld vanwege problemen met de boekhouding. Ook bij de grote handelaar in landbouwproducten ADM zit de top thuis omdat de boekhouding vraagtekens oproept.

CEO Mark Newman, CFO Jonathan Lock en het hoofd boekhouding Camela Wisel zijn met verlof gestuurd; de reden daarvoor is een onderzoek naar mogelijke materiële zwakheden in de verslaggeving. Daardoor is de publicatie van de jaarcijfers uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Eerder werd de bekendmaking van de resultaten al verlaat naar 28 februari.

De aandelenkoers van het concern zakte afgelopen week met 42 procent naar het laagste punt in meer dan drie jaar. ‘Wat eerst een relatief klein boekhoudobstakel leek, blijkt nu een wijder verbreid probleem te zijn’, zo citeert Reuters een analist van Barclays. Bij het bedrijf zou bovendien de effectiviteit van de ‘tone at the top’ in twijfel worden getrokken.

Aangifte door Greenpeace

Chemours verwacht een nettoverlies van zo’n 230 miljoen dollar over vorig jaar, tegen nog 578 miljoen winst in 2022. Het Amerikaanse concern heeft een productielocatie in Nederland die onder vuur ligt vanwege de productie van het giftige pfas. Geenpeace heeft daarom maandag aangifte tegen Chemours gedaan bij het Openbaar Ministerie, ook tegen Tata Steel. De milieuorganisatie wil omwonenden steunen die in actie komen tegen bedrijven die hun gezondheid aantasten. De organisatie doet dat ‘vanwege onthullingen waaruit blijkt dat beide bedrijven al decennialang zelf op de hoogte waren van de vervuiling en mogelijke gevaren, maar dat er niet is ingegrepen en informatie voor omwonenden is achtergehouden’.

ADM

De Amerikaanse grote handelaar in landbouwproducten ADM heeft ook de publicatie van het jaarverslag uitgesteld. Daar zit sinds januari al de financieel topman van het bedrijf thuis in afwachting van de uitkomst van een intern onderzoek naar de boekhoudkundige praktijken bij de afdeling voeding. Die levert minder op dan verwacht. Het Amerikaanse OM is een onderzoek gestart naar de boekhouding van het bedrijf. ADM is met een jaarlijkse omzet van zo’n honderd miljard dollar nog een paar maatjes groter dan Chemours, dat 6 miljard dollar aan inkomsten heeft.

Bron: Reuters/ANP