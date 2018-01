PERSONALIA: Prof. dr. Frank Verbeeten Honorary professor IMA

Prof. dr. Frank Verbeeten is benoemd tot Honorary Professor Management Accounting voor het Institute of Management Accountants (IMA) in Europa. Dat heeft IMA, de associatie van controllers, management accountants en financiële professionals, laten weten.

Verbeeten, tevens hoogleraar Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en aan de Universiteit van Utrecht, is de eerste Nederlander die deze functie bekleedt. Als Honorary Professor zal Verbeeten zich inzetten voor verdere groei van het IMA in Nederland en de rest van Europa. Een van de aandachtsgebieden daarbij is de invloed van technologie op de finance functie. Dit sluit aan bij opleiding tot Certified Management Accountant (CMA), waar ontwikkelingen zoals automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain onderdeel van het curriculum zijn.