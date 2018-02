Banken: extra stok achter de deur rentederivaten is niet nodig

De grootbanken willen de affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf graag voor het eind dit jaar achter de rug hebben. Bestuurders Kees van Dijkhuizen van ABN Amro, Wiebe Draijer van Rabobank en Roland Boekhout hebben dat verklaard in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Een extra stok achter de deur is volgens hen niet nodig.