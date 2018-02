Crowdfunding nog steeds flink in de lift

Nog nooit is de crowdfundingmarkt in de eerste maand van het nieuwe jaar zo goed uit de startblokken gekomen als de afgelopen maand, meldt platform Crowdfundmarkt. In januari zijn er 128 crowdfundingprojecten gepubliceerd, samen goed voor 23,1 miljoen euro. Dat is volgens Crowdfundmarkt een stijging van maarliefst 86% ten opzichte van januari 2017. In 2017 werd in de hele markt 182,5 miljoen euro gefinancierd door middel van crowdfunding (leningen en aandelen). Gemiddeld komt dit neer op 15,2 miljoen euro per maand. Daarbij vergeleken is januari dus een goede maand geweest.

Mannenaangelegenheid

Het crowdfundingplatform deed ook onderzoek naar de eigen bezoekers. Daaruit blijkt dat investeren nog altijd een mannenwereld is. Uit de bezoekersstatistieken van Crowdfundmarkt blijkt dat de website meer door mannen (66%) dan door vrouwen (34%) bezocht wordt. Ondanks de opkomst van bijvoorbeeld speciale beleggingsverenigingen voor vrouwen die willen investeren via crowdfunding is investeren dus nog steeds een mannenwereld. Driekwart van de bezoekers is ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar.