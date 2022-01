Crowdfunding met 80 procent toegenomen in 2021

Crowdfunding heeft het afgelopen jaar een explosieve groei doorgemaakt, meldt De Breed & Partners aan de hand van de Crowdfunding Top 100. In totaal hebben crowdfundingprojecten in 2021 € 166,3 miljoen aan financiering opgehaald. Dat is 80% meer dan in 2020. Dat jaar bleef de teller steken op € 92,1 miljoen.

Het grootste crowdfundingproject van 2021 was KiesZon voor de Toekomst, dat € 15 miljoen aan financiering ophaalde. De top 3 van projecten zijn allemaal gefinancierd via DuurzaamInvesteren. Tweede is Windpark Krammerm, dat bijna € 12 miljoen ophaalde, en derde is Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, die met een obligatielening van tien jaar € 4,4 miljoen wist los te krijgen. Vierde is internet- tv- en telefonieaanbieder Freedom, die via Crowdaboutnow € 2 miljoen financiering zocht, maar uiteindelijk € 4 miljoen ophaalde.

DuurzaamInvesteren grootste platform

Het grootste crowdfundingplatform was DuurzaamInvesteren, dat ruim € 72 miljoen aan financiering opleverde voor 27 projecten. Collin Crowdfund is tweede met ruim € 40 miljoen voor 30 projecten. Nummer drie Geldvoorelkaar wist € 14 miljoen bij elkaar te brengen voor in totaal vijftien projecten. Vastgoed- en verduurzamingsprojecten zorgen voor veruit het grootste bedrag aan financieringen: voor 61 vastgoedprojecten werd € 81 miljoen geïnvesteerd en 32 duurzame projecten leverden € 76 miljoen op.

Professioneler

De sterke toename volgt op een jaar waarin de crowdfundingmarkt kromp. Farah-Addin, consultant bij De Breed & Partners, schrijft dat onder meer toe aan steeds professioneler en beter management van crowdfundingprojecten. ‘Het vereist veel overzicht en toewijding om een bedrag van € 15 miljoen op te halen. De crowdfundingacties worden ook breder en de opgehaalde financiering groeit snel. De campagnes worden steeds spraakmakender.’ Anderzijds neemt ook het aantal financierders toe. ‘Ook zien we een toename in investeerders die vooral investeren in kleinere, lokale projecten.’

Tegenover het grote aantal vastgoed- en duurzame projecten staan in de top 100 slechts zeven innovatieve projecten. Volgens Farah-Addin komt dat doordat innovatieve bedrijven zoeken naar alternatieve mogelijkheden om hun projecten te financieren. ‘Denk hierbij aan subsidies of andere financieringen.’