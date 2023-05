Minder crowdfundingplatformen door aangescherpte regels

Veel crowdfundingplatformen gaan 2023 niet overleven. Door aangescherpte regelgeving, Europese concurrentie en schaalvergroting zullen maximaal 15 platformen in Nederland actief blijven. De overgebleven platformen zullen groter worden en miljarden aan financieringen gaan verstrekken aan het mkb. Dat stelt Ronald Kleverlaan, Voorzitter Stichting MKB Financiering.

In Nederland werd in 2022 voor meer dan 1 miljard euro aan financiering via crowdfunding opgehaald, waarvan het merendeel door de 50 à 60 investeringsplatformen. Een groot deel hiervan zal echter in 2023 gaan stoppen of samengaan. Dat komt doordat de eisen die de Europese crowdfundingwetgeving uit 2021 stelt zijn aangescherpt. Hierdoor worden beleggers beter beschermd, maar gaan de kosten voor platformen om een vergunning te behouden een stuk omhoog. Voor het grootste deel van de Nederlandse crowdfundingplatformen zullen de kosten niet meer opwegen tegen de inkomsten.

Consolidatie

Kleverlaan verwacht dat het gros zal stoppen of zal samengaan met andere platforms. Hij denkt dat er ook internationale consolidatie komt. De trend is al zichtbaar. Vorig jaar fuseerden de platformen Geldvoorelkaar en AndersFinancieren, het Nederlandse OnePlanetCrowd ging samen met het Finse platform Invesdor en Symbid is overgenomen door het Roemeense platform Seedblink. Andere internationale platformen hebben al aangekondigd zich ook op de Nederlandse markt te gaan richten.

Groeimarkt

Onder de aangescherpte eisen zijn op dit moment 30 vergunningen in Europa uitgegeven, waarvan 9 in Nederland. Aan het eind van 2023 is de verwachting dat dit er ongeveer 15 platformen in Nederland en circa 150 platformen in heel Europa deze vergunning zullen hebben. Het belang van crowdfunding neemt ondanks de aangescherpte regels toe. Al in 2021 werd de grens van 1 miljard euro aan investeringen verbroken in Duitsland en Frankrijk (1,9 miljard euro). De crowdfundingindustrie in het Vereniging Koninkrijk is al jaren een miljardenindustrie en ook na de Brexit is deze markt doorgegroeid. In het VK is daarnaast ook crowdfunding via aandelen erg succesvol. In heel Europa zal dan ook binnen enkele jaren de grens van 10 miljard euro per jaar worden doorbroken door platformen die gebruik maken van deze vergunning en hiermee een belangrijke speler worden in de financiering van startups en mkb’s in Europa.