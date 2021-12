Investeerders Manifesto krijgen ‘een deel’ van hun geld terug

Investeerders in Manifesto zullen voorlopig even geduld moeten hebben als het gaat om de vraag hoeveel ze nog van hun investering terug zien. Ondernemers Erik Friedeberg en Monique Piet kondigden onlangs aan dat het accountantskantoor haar activiteiten staakt.

Aan Accountancy Vanmorgen laat het duo weten dat de komende tijd wordt gebruikt ‘om nog zoveel mogelijk van de gelden die Manifesto Nederland nog tegoed heeft, te innen. Deze gelden zullen dan verdeeld worden over de investeerders, zodat die nog een deel van hun gelden terug zullen krijgen.’ Friedeberg en Piet hebben investeerders inmiddels laten weten voor 1 april met een voorstel te komen.

Manifesto

Manifesto houdt het na zes jaar voor gezien, maakte het accountantskantoor afgelopen weekend bekend. Het ambitieuze bedrijf wilde bij de start in 2015 met een nieuw concept de accountancywereld gaan veranderen. Maar dat bleek moeizamer te gaan dan gedacht. Friedeberg en accountant Piet startten het kantoor met de structuur van een coöperatie waarbij de klanten de leden van de coöperatie zijn. Geld moest bij elkaar worden gebracht via crowdfunding, maar het concept kwam ondanks de opening van twee vestigingen in Amsterdam en Breda nooit goed van de grond. Accountancy Vanmorgen constateerde vorig jaar al dat het Manifesto financieel al enige tijd bepaald niet voor de wind ging.

Oprichter Erik Friedeberg noemt op LinkedIn als reden voor het besluit om te stoppen dat het niet lukt om ‘een (of meerdere) volwaardig(e) accountant(s), met meer dan normale belangstelling voor de betekeniseconomie, te vinden.’ Daarnaast was er door een persoonlijk ongeval van Friedeberg op dit moment al sprake van een gebrek aan mankracht.

Investeringen

Via crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl werd door Manifesto in het voorjaar van 2015 ruim € 167.000 aan financiering binnengehaald. Bij online platform CrowdaboutNow kwam de teller voor het accountantskantoor ongeveer een jaar later nog eens op €350.320. 74 investeerders deden daar een gemiddelde investering van €4.734. Op 1 december zou de derde van vier terugbetalingen van € 103.250 aan crowdfunders worden gedaan. Dat is niet gebeurt, laten Friedeberg en Piet desgevraagd weten. Daarnaast startte Manifesto in 2020 een nieuwe actie via platform Eyevestor. Hoeveel investeerders aan die financieringsronde bijdroegen is niet bekend.

Afwikkeling

Op vragen van Accountancy Vanmorgen over de financiële afwikkeling richting investeerders laten Friedeberg en Piet nu onder meer weten dat ze de drie coöperaties (Breda, Amsterdam en Nederland) beëindigen. ‘Wij hebben vorige week alle investeerders in Manifesto (crowdfunders via CrowdaboutNow als ook de eigen vermogen verstrekkers via Eyevestor) zowel schriftelijk als in een (online) bijeenkomst op de hoogte gesteld van de situatie. De crowdfunders van GeldvoorElkaar zijn al enige tijd geleden volledig afgelost.’

Alle investeerders die Friedeberg en Piet tot nu toe gesproken hebben tonen volgens beide ondernemers begrip voor de situatie en wachten op de afwikkeling. ‘De investeerders hebben hun geld ingebracht in Manifesto Nederland. Wij zullen in de komende tijd ons best doen om nog zoveel mogelijk van de gelden die Manifesto Nederland nog tegoed heeft, te innen. Deze gelden zullen dan verdeeld worden over de investeerders, zodat die nog een deel van hun gelden terug zullen krijgen. Overigens zijn er al over meerdere jaren rentebetalingen aan de investeerders verstrekt en aan een deel van de crowdfunders ook al aflossingen gedaan (een ander deel had uitstel gegeven hiervoor). […]

We doen geen uitlatingen over de nog te verwachten gelden. De beslissing om te stoppen is zeer recent genomen, we nemen nu even de tijd om alles op een goede manier af te wikkelen en nog zoveel mogelijk geld binnen te kunnen halen. Wij hebben de investeerders aangegeven voor 1 april met een voorstel te komen en zullen dat ook doen.’