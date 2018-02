SBR Banken levert basis voor de Standaard Bankverklaring

SBR Banken publiceert vrijdag de bètaversie van de nieuwe Standaard Bankverklaring. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren. De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening.

De SBV-taxonomie betekent een uitbreiding van diensten van SBR Banken, dat ook de uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld. Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor verschillende doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor de rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijke taal; de taxonomie.

De SBV12 bèta spitst zich toe op faciliteiten als kredieten, zekerheden, betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen en bevoegdheden. Verdere detailinformatie over de SBV12 bèta is te vinden in de taxonomieënsectie op de SBR Banken website. De bèta versie wordt de komende tijd getest. Tot 1 maart 2018 kan op de reguliere wijze worden gereageerd via servicedesk@sbrbanken.nl. De verzamelde input wordt dan verwerkt in de definitieve versie. Deze staat gepland voor 1 april. Alle marktpartijen krijgen geruime tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren. In overleg wordt de uiteindelijke introductiedatum in 2018 bepaald.