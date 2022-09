5 vragen aan softwareleverancier CaseWare over sectorspecifieke informatie via SBR

In samenwerking met accountants- en administratiekantoren, softwareleveranciers, banken en SBR Nexus is de extensie melkveehouderij voor agri-bedrijven geïmplementeerd. De banken kunnen met deze aanvullende rapportage de sectorspecifieke cijfers en informatie in gestandaardiseerd formaat ontvangen en deze op snelle en kloppende wijze verwerken. Eén van de softwareleveranciers die is gestart met het implementeren van de extensie voor sectorspecifieke informatie is CaseWare. Hoe heeft CaseWare de implementatie hiervan aangepakt, wat zijn de eerste reacties en kunnen andere sectoren binnenkort ook aansluiten bij deze manier van informatie delen? We stelden Maaike Molenkamp, Product Owner Desktop bij CaseWare, vijf vragen over de rol van de softwareleverancier in het aanleverproces van de extensie melkveehouderij via SBR.

1. Hoe verschilt deze nieuwe extensie met de pdf van vroeger?

‘Vroeger werd de zogenoemde AGRO jaarrekening door accountants gemaakt in de vorm van een pdf. Vanuit de banken en met de komst van SBR Nexus werd duidelijk dat dit makkelijker kon door het digitaliseren en standaardiseren van informatie. Naast de SBR Jaarrekening is daar nu de extensie Melkveehouderij bijgekomen. Dit is een bijlage van de SBR Jaarrekening. In deze extensie staan onder andere het bedrag aan melkgeld, de kosten ruwvoer, het aantal hectare grasland en nog meer data die voor de beoordeling van de financieringspositie bij de bank noodzakelijk zijn.’

2. Hoe gaat CaseWare te werk met het implementeren van deze extensies?

‘Drie jaar geleden zijn we gestart met het inbouwen van de extensie Melkveehouderij. We hebben toen meegedaan met een pilot vanuit SBR Nexus en deze met succes afgerond. De extensie is ingebouwd in onze software waardoor alle velden kunnen worden ingevuld. In de rapportage wordt een overzicht getoond waarin fouten en waarschuwingen opkomen volgens validatieregels van de extensie Melkveehouderij. De validatiefouten zijn verplichte velden die ingevuld moeten zijn.’ Daarnaast zijn er validatiewaarschuwingen. Hiermee wordt de gebruiker gewaarschuwd dat er nog iets niet goed lijkt te gaan, maar staat het insturen van de gegevens naar de bank niet in de weg.’

3. Wat zijn de eerste reacties en resultaten?

‘Over het algemeen positief kritisch. Accountants willen graag een standaard en een digitale oplossing voor het insturen van de sectorspecifieke informatie. Een SBR-rapportage is door de standaardisering minder foutgevoelig en hiermee maak je een kwaliteitsslag. Uiteindelijk zorgt het voor een efficiëntere manier van werken. Uit de sceptische hoek horen we vaak dat de interne processen binnen de banken nog niet volledig ingericht zijn om SBR-rapportages te ontvangen en te verwerken waardoor het proces soms moeizaam verloopt. Regelmatig wordt duidelijk dat na het insturen van SBR-rapportages alsnog het verzoek van de bank volgt aan accountants om de rapportages in pdf op te sturen. Gelukkig zien we wel steeds minder van dit soort verzoeken en meer vooruitgang wat betreft snelheid in het proces, dus dat is positief.’

4. Welke rol speelt de samenwerking van de verschillende partijen hierin?

‘Een grote rol. Met SBR Nexus hebben we intensief contact, we spreken elkaar over eventuele kinderziektes in de software en hoe we dat kunnen oplossen. Als softwareleverancier bouwen wij de standaard in onze software die door SBR Nexus wordt ontwikkeld en beheert heeft bedacht en hebben wij op regelmatige basis contact met onze klanten, waaronder accountants. Op basis hiervan zien wij dat de banken, SBR Nexus en accountant- en administratiekantoren misschien nog wel intensiever met elkaar mogen samenwerken. Op die manier sluit het proces beter aan bij de werkwijze accountant en dus de gehele keten.’

5. Kunnen we in de toekomst nog meer sectorspecifieke informatie verwachten?

‘Ja we blijven kijken naar de ontwikkelingen op de markt. De klantvraag is medebepalend voor de producten die wij op de markt brengen. Vanuit CaseWare hanteren wij een Cloud-First-strategie. Dit houdt in dat onze focus met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe producten ligt op onze CaseWare Cloudapplicaties. Nieuwe functionaliteiten worden in eerste instantie niet meer standaard ontwikkeld voor de desktopproducten. Het voordeel van het werken in CaseWare Cloud is dat je geen kosten voor beheer hebt en de software altijd up-to-date is. We horen dat accountants meer in de Cloud willen werken en daarom gaan wij ook voor een Cloud-First-strategie. Hoewel de meeste klanten nu nog op met onze desktopproducten werken zien we een verschuiving plaatsvinden. Ook in deze transitie blijven we samen met onze partners kijken naar vergelijkbare extensies voor andere sectoren. Want ons gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling voor onze klanten makkelijker te maken.’