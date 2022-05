Internetconsultatie elektronisch deponeren voor grote rechtspersonen

Alle rechtspersonen gaan digitaal hun jaarrekening via SBR deponeren, is de inzet van het kabinet. Daartoe wordt het Besluit elektronische deponering handelsregister gewijzigd. De internetconsultatie is inmiddels gestart.

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen moeten al via SBR jaarrekeningen aanbieden en met het wetsvoorstel wordt dat ook verplicht voor de 2.500 grootste Nederlandse rechtspersonen. ‘Deze eenduidigheid brengt gemak voor ondernemers, verbetert de kwaliteit van de rapportages, vermindert fouten, leidt tot meer transparantie én zorgt ook nog voor een besparing op administratieve lasten voor het bedrijfsleven van jaarlijks 8,4 miljoen euro’, motiveert minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) de keuze. Aan het vormgeven van het besluit werkt de NBA mee, naast partijen als de Raad voor de Jaarverslaggeving, softwareleveranciers, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. ‘Deze wijziging zorgt er voor dat alleen de manier van indienen verandert, niet de inhoud van of de toegang tot bedrijfsgegevens.’

Kleine beetjes helpen

‘De overheid moet zich zoveel mogelijk inspannen om regeldruk te verminderen en de tijd die ondernemers met verplichtingen kwijt zijn zo efficiënt mogelijk te maken. De digitaliseringsslag met het eenduidig indienen van jaarrekeningen is een goed voorbeeld van kleine beetjes die ons ondernemersklimaat en dus onze economie helpen. En het levert ook nog eens op dat informatie toegankelijker en transparanter is voor ondernemers’, aldus Adriaansens. De bedrijfsklasse grote rechtspersonen zal naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren. Het gaat om bedrijven met een activawaarde van meer dan 20 miljoen euro óf een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro óf meer dan 250 werknemers.

Over heel 2021 zijn er ruim 835.000 deponeringen via SBR geweest; beursgenoteerde bedrijven moeten met ingang van boekjaar 2021 verplicht elektronisch deponeren. De internetconsultatie staat open voor reacties tot en met 24 juni 2022.