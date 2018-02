VEB daagt Steinhoff voor de rechter

De VEB heeft vrijdag meubelgigant Steinhoff voor de rechtbank Amsterdam gedaagd vanwege onrechtmatig handelen jegens haar aandeelhouders. Deloitte Nederland, dat in de zaak ook onder vuur ligt, wordt niet gedaagd door de beleggersvereniging. Steinhoff heeft onjuiste en misleidende informatie over de onderneming openbaar gemaakt in minimaal twee jaarrekeningen en in verschillende persberichten, stelt de VEB. ‘Ook heeft Steinhoff ten onrechte vastgehouden aan de juistheid van deze informatie.’

Deloitte

De beleggersvereniging kiest er niet voor om Deloitte Nederland te dagvaarden, dat jaarrekeningen van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant over 2015 en 2016 goedkeurde. Later moest zes miljard euro aan bezittingen afgewaardeerd worden. ,,Wij hebben er toch voor gekozen om Steinhoff te dagvaarden en niet Deloitte”, zegt advocaat Geert Koster van de VEB in de Telegraaf. ,,Het is namelijk Steinhoff zelf geweest die de jaarrekeningen over 2015 en 2016 hebben teruggetrokken. Dat geeft aan dat zij fout zaten.”

Verzoek

De VEB verzoekt de rechtbank te verklaren dat Steinhoff onjuiste en misleidende mededelingen heeft gedaan in de jaarrekeningen over 2015 en 2016, de prospectussen die zijn gepubliceerd in de aanloop naar de beursnotering in Frankfurt op 7 december 2015 en in diverse persberichten.

Het betreft volgens de VEB onrechtmatig handelen jegens aandeelhouders die tussen 7 augustus 2015 en 6 december 2017 Steinhoff aandelen hebben gekocht en/of aangehouden en deze op 7 december 2017 nog in bezit hadden. De periode van onrechtmatig handelen zal mogelijk een nog langere periode omvatten. Dit zal onderwerp van de rechtsstrijd zijn, verwacht de VEB.