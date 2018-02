NBA plaatst nieuwe links naar passages controleverantwoordelijkheden

De NBA heeft op zijn site links geplaatst naar de actuele tekst van passages over verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van financiële overzichten.

Accountants mogen in Nederland voor deze onderdelen van de controleverklaring verwijzen naar de NBA-site.

In de teksten zijn onder meer aanpassingen gedaan in de structuur: “Naar aanleiding van vragen van gebruikers is de structuur van de verklaring aangepast waarbij begonnen wordt met het oordeel van de accountant. Daarnaast worden bij OOB’s de kernpunten van de controle toegelicht in de verklaring. De standaardteksten zijn meer naar achteren verplaatst in de verklaring en de accountant kan de nadere toelichting op zijn verantwoordelijkheden in een bijlage opnemen of verwijzen naar de teksten op de NBA-website.”

Drie varianten

Afhankelijk van de entiteit die gecontroleerd wordt, zijn er verschillen in de verantwoordelijkheden van accountants. Daarom zijn er drie varianten, die ook in het Engels beschikbaar zijn:

verantwoordelijkheden accountant geldend bij elke controle van financiële overzichten;

verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van OOB’s;

verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van beursgenoteerde ondernemingen die niet kwalificeren als OOB onder EU-recht.

De links naar de standaardpassages zijn te vinden op de NBA-website.

De NBA heeft ook een Duitse vertaling gemaakt van de nieuw-format-controleverklaring van de accountant bij een jaarrekening van een cliënt anders dan een organisatie van openbaar belang.

Voorbeeldrapporten

Op de site van de NBA zijn tot slot ook de eerste voorbeeldrapporten 2017 gepubliceerd. Het gaat om de voorbeelden voor de inrichtingsjaarrekening voor de middelgrote, kleine en micro-rechtspersoon. “Het voorbeeldrapport voor de middelgrote rechtspersoon is opgesteld conform Boek 2 BW en de RJ. Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorbeeldrapport voor de middelgrote rechtspersoon die in opzet overeenkomt met de Nederlandse Taxonomie. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze op het besloten deel van de site geplaatst.”