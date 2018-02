PERSONALIA: Horlings Nexia benoemt drie nieuwe partners

Met ingang van 1 januari heeft Horlings Nexia drie nieuwe partners benoemd.

Cindy Rabe MsC RA (1985) zal zich richten op het verder uitbouwen van de positie die Horlings heeft op het gebied van audits en advisering bij onderwijsinstellingen. Stefan Groenewoud Msc RA (1984) gaat mede leiding geven aan de auditpraktijk van Horlings, waar circa 35 mensen werkzaam in zijn. Stefan heeft een divers klantenpakket. Hij bedient zowel non profit, profit al nationaal en internationale klanten. Mr. Marc Derks (1970) geeft leiding aan de belastingadviesafdeling van Horlings en zal met name de uitgebreide internationale taxpraktijk verder uitbouwen.

Over Horlings

Horlings Accountants en Belastingadviseurs is opgericht in 1973 en is uitgegroeid tot een kantoor van circa 80 professionals en met de nieuwe toetreders 7 partners. De dienstverlening bestaat voornamelijk uit controle, belastingadvies en administratieve dienstverlening.

Het Nexianetwerk

Samen met de accountantskantoren Koenen en Co en KroeseWevers vormt Horlings het samenwerkingsverband Nexia Nederland, een van de tien grootste accountants- en adviesorganisaties van Nederland met circa 600 professionals. De samenwerkingspartners zijn onafhankelijk van elkaar. Nexia Nederland is lid van Nexia International, een netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, verdeeld over 620 kantoren in 97 landen. Nexia International behoort tot de 10 grootste netwerken van zakelijke dienstverleners wereldwijd.