NBA: let op risico’s beroepsaansprakelijkheid

De NBA wijst op het belang van goed advies over de toereikendheid van de minimumvoorwaarden van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) bij het afsluiten van een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Met de via de NVKS geregelde minimumvoorwaarden moet de continuïteit van de dienstverlening van accountantskantoren gegarandeerd worden, onder anderen op het gebied van de hoogte van de verzekerde bedragen en de in- en uitloop risico’s. Maar dat betekent niet dat alle risico’s op het gebied van beroepsaansprakelijkheid zijn afgedekt, waarschuwt de NBA. ‘Vooral risico’s uit in het verleden begane beroepsfouten zijn met 2 jaar in/uitloop niet volledig afgedekt. Ook de hoogte van te verzekeren bedragen hoeft niet altijd toereikend te zijn in de specifieke situatie van uw praktijk. Het is aan accountants(praktijken) zelf om te bepalen of de minimumvereisten van de NBA toereikend zijn gezien de risico’s die zij lopen en de wens om zich in te dekken tegen beroepsaansprakelijkheid. Dit vraagt om maatwerk en deskundig advies.’

Nieuwe verzekering

De NBA is door één verzekeraar actief op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geïnformeerd dat zij zich terugtrekken uit deze markt. Daardoor ontstaat voor een aantal accountantspraktijken de noodzaak om een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar.