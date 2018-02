WITh accountants breidt uit met vestiging in Amersfoort

WITh accountants is sinds januari ook in Amersfoort gevestigd. WITh accountants is een gespecialiseerd en groeiend accountantskantoor dat zich uitsluitend richt op non-profit organisaties, met name de goede doelenorganisaties. Met de nieuwe vestiging in Amersfoort wordt WITh beter bereikbaar voor haar klanten en haar medewerkers.

Werkgebied

Steeds meer non-profit organisaties weten WITh te vinden. Het werkgebied strekt zich uit van Amersfoort, de driehoek Utrecht, Arnhem en Zwolle tot en met de Randstad. Drs. Jan Snoei RA, vestigingsleider Amersfoort: ‘De betrokken accountants van WITh zetten zich met een hoge maatschappelijke en intrinsieke motivatie in voor de non-profit organisaties en het daarbij behorende maatschappelijk verkeer.’

Naast de vestiging in Amersfoort is WITh ook gevestigd in Sliedrecht en heeft zij flexibele locaties ter beschikking in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk.