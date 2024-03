Voorspelbaar en repeterend: dat maakt accountancy interessant voor private equity

Investeringsmaatschappijen hebben in anderhalf jaar tijd al 800 miljoen euro gestoken in Nederlandse accountants- en administratiekantoren en dat is nog maar het begin, is de verwachting. Private equity is vooral tuk op accountants omdat de inkomstenstroom zo voorspelbaar is, stellen adviseurs.

Waterland was de eerste met een belang in De Jong & Laan en Avedon roerde zich afgelopen jaar met het bundelen van HLB Witlox Van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast. De Belgische PIA Group breidt zich ook snel uit in ons land, gesteund door een private investeerder en meerdere partijen staan klaar om de markt te betreden, aldus adviesbureau BHB Dullemond tegenover het FD. Het bureau constateerde zelf afgelopen maand overigens dat afgelopen jaar vooral zelfstandige kantoren het overnamepad kozen.

Loyale klanten

Wat maakt accountantskantoren dan zo interessant? Volgens Jorg Quapp van het bureau is de loyaliteit van klanten een belangrijke factor, want die maakt dat de omzet makkelijk te voorspellen is. De accountant is voor veel mkb’ers bovendien steeds meer een vertrouwenspersoon geworden. ‘De dienstverlening van accountants is ook voorspelbaar en heeft een repeterend karakter’, aldus Quapp. Dat maakt accountantskantoren ook geschikt om met geleend geld te kopen en vreemd vermogen op de balans te zetten.

Daarnaast keren de big four zich steeds meer af van de mkb-markt, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe spelers. En de mkb-markt is nog altijd sterk gefragmenteerd, dus rijp voor schaalvergroting, zoals PIA-topman Ewout Brouwers onlangs stelde.

Lees het hele verhaal op FD.nl