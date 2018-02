AFAS steunt strijd tegen kinderkanker

AFAS Foundation is samen met het Prinses Máxima Centrum een programma gestart dat de genezingskans bij kinderkanker ruim moet verdubbelen. De stichting doneert € 1,5 miljoen voor een driejarig programma in Indonesië, Malawi, Kenia en Kosovo.

De AFAS Foundation is de founding partner van het Outreach-programma van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Met het programma moet de genezingskans bij kinderkanker in de genoemde landen worden vergroot van minder dan 10% naar 25%. In ons land is de genezingskans 75%.

In ontwikkelingslanden is dat percentage laag vanwege een tekort aan geschoold personeel, gebrekkige diagnostiek, ondervoeding en het niet afmaken van de behandeling door slechte voorlichting aan ouders. Het programma wil daar iets aan doen met zogeheten twinning programs. Daarbij wordt kennis overgedragen aan partnerziekenhuizen, die op hun beurt weer collega’s in andere ziekenhuizen in de regio opleiden. “De opgedane ervaring en kennis komt ook ten goede aan Nederlandse patiënten, artsen en onderzoekers. Zo krijgt het Prinses Máxima Centrum toegang tot tumormateriaal van patiënten met zeldzame aandoeningen voor laboratoriumonderzoek, leren Nederlandse collega’s tijdens werkbezoeken veel over het werken in bijzondere omstandigheden en verkrijgen ze kennis over de werking van geneesmiddelen bij Nederlandse kinderen met een andere etnische achtergrond.”

Registreren en opleiden

De eerste activiteit binnen het programma is de implementatie van kankerregistratie. Kern is verder het opleiden en trainen van artsen, verpleegkundigen, pathologen, laboranten, pedagogisch en psychosociaal medewerkers en datamanagers. “Het toegepast onderzoek is van cruciaal belang voor het beantwoorden van lokaal relevante vraagstukken en voor de continue verbetering van het project. Het is van groot belang dat de patiënten en hun ouders gedurende het proces een goede begeleiding krijgen. Zo moeten zij goed worden voorgelicht en een uitgebreid advies krijgen over de verschillende behandelmethoden.”

Via de AFAS Foundation stelt het gelijknamige softwarebedrijf jaarlijks een bedrijf beschikbaar voor goede doelen. Dit jaar is dat € 3,5 miljoen.