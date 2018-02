Het ondernemersvertrouwen piekt en staat op een hoogte die sinds 2008 niet meer is gemeten. Aan het begin van het eerste kwartaal van dit jaar kwam de stemming gemeten onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven uit op 18,1. Dit blijkt uit een rapport dat het CBS donderdag heeft gepubliceerd op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Alle sectoren zijn positiever gestemd ten opzichte van het ondernemingsvertrouwen begin vierde kwartaal 2017, met de bouw aan kop. Vergeleken bij een gemiddelde van 16% is de verwachting onder bouwbedrijven dat zij in het eerste kwartaal van 2018 meer personeel aan zullen nemen met 35 % dan ook het hoogst.

Personeelstekort

Verder geven alle sectoren geven aan steeds moeilijker aan gekwalificeerd personeel te kunnen komen. Die problemen zijn het meest nijpend in de uitzendbranche en IT-sector, waar 58% respectievelijk 42% van de ondervraagde bedrijven zegt dit als een belemmering te zien. De positieve stemming van net bedrijfsleven is ook af te lezen uit de bedrijfscijfers. Bij 26% van de ondervraagde bedrijven verbeterde in het laatste kwartaal van 2017 de winstgevendheid.