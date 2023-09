In 2024 lichte groei in de meeste sectoren, maar krimp in de bouw

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste sectoren een lichte groei, waarbij de dienstverlenende sectoren de grootste groei laten zien. In de zakelijke dienstverlening, waaronder accountancy, wordt een groei van 2 procent verwacht. Krimp is er volgend jaar in de bouwsector doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht.

Horeca

Na de grote inhaalslag in 2022 verwacht ING voor de horeca in 2023 een volumegroei van circa 3%. Dit betreft deels nog herstel van de coronapandemie, aangezien de horeca in de eerste twee maanden van 2022 nog met beperkingen te maken had. De prijzen in de horeca stijgen dit jaar naar verwachting voor het derde jaar op rij met ten minste 3%, onder meer door hogere inkoop-, personeels- en energiekosten. Omdat het lang niet altijd mogelijk is de hogere kosten volledig aan de klant door te berekenen, staan vooral de winstmarges bij restaurants en cafés onder druk.. Voor 2024 verwacht ING een minimale volumegroei van 0,5%.

Industrie

De afgelopen drie maanden heeft de industrie – ondanks een kleine correctie in juli – de productiekrimp weten te keren. Een jubelstemming onder producenten zal voorlopig echter uitblijven. Zij hebben veel last van de economische stagnatie in Europa. Vooral de inhaalslag in de automotive en herstel in enkele energie-intensieve industrieën, zoals chemie en papier, dragen de laatste maanden bij aan de stabilisatie. Toch blijft de teruggelopen productvraag breed voelbaar. De totale industriële productie krimpt dit jaar met 1,5% en zal zich volgend jaar slechts beperkt herstellen (+1%).

Voedingsindustrie

De productiegroei in de voedingsindustrie stagneert in 2023. De afzet via de foodretail staat enigszins onder druk doordat consumenten minder, en andere, producten kopen vanwege sterk gestegen prijzen. De afzet via de horeca profiteert dit jaar nog gedeeltelijk van een inhaalvraag. De afgelopen maanden treedt er een duidelijke matiging op in het tempo van de prijsstijgingen van voeding in Nederland en in andere belangrijke Europese afzetmarkten. Voor 2024 verwacht ING een gematigde productiegroei (+1%).

IT-dienstensector

De IT-dienstensector, de grootste Nederlandse groeisector voor 2023, kampt nog altijd met een groot arbeidstekort. Meer dan 40% van de ondernemers vindt het de grootste belemmering voor meer groei. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en inflatie zagen veel IT-dienstverleners zich genoodzaakt de lonen met minimaal de inflatie te verhogen. Deze hogere kosten konden grotendeels worden doorberekend aan klanten, waardoor omzetten de afgelopen kwartalen hard stegen. Volumegroei was er in relatief beperkte mate, maar de sector groeit net als de zakelijke dienstverlening nog altijd harder dan de gehele economie. Met name cyberveiligheid en (generatieve) kunstmatige intelligentie bieden kansen voor de sector.

Transport- en logistieksector

In de nasleep van de pandemie en de terugkeer van reizigers groeien alleen het OV en de luchtvaart in 2023. In het wegtransport en de logistiek vond de afgelopen tijd na de coronahausse juist een correctie plaats door het terugdraaien van uitgaven aan consumentenproducten en afbouw van hoge bedrijfsvoorraden. Ook de internationale handel hapert in 2023. ING verwacht dat de markt in aanloop naar 2024 licht aantrekt met per saldo een volumegroei van 1%.

Bouwsector

ING denkt dat de bouwsector dit jaar nog licht groeit (+0,5%). Volgend jaar slaat de krimp echter wel flink toe (-2,5%), de grootste krimp in de bouw sinds 2013. De nieuwbouw van woningen staat onder druk door de gestegen rente, materiaalprijzen, de gedaalde huizenprijzen en een structureel tekort aan bouwgrond. In 2022 en begin 2023 bood de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen tegenwicht. De vraag hiernaar blijft hoog, maar door de gedaalde energieprijzen is de hausse wel over. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw is daarbij sterk gedaald (-44% in juli ten opzichte van een jaar eerder). De komende kwartalen zal de krimp in meerdere delen van de bouw toeslaan.

Lees hier het volledige ING-onderzoek.