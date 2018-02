KPMG: Europese investeringen in fintech stijgen naar recordhoogte

De Europese investeringen in fintech, de technologische vernieuwing in de financiële sector, zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar naar recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de investeringen die wereldwijd gedaan worden in fintech. In het laatste kwartaal van 2017 werd voor een bedrag van ruim 2 miljard dollar in Europese fintechbedrijven gestoken, meldt KPMG. Hierbij gaat het om zowel de investeringen door private equity huizen, grote ondernemingen als de investeringen als gevolg van fusies en overnames. Vooral de investeringen door durfkapitalisten in Europese fintechs namen met een bedrag van bijna 1 miljard dollar fors toe. Het Verenigd Koninkrijk was in de laatste drie maanden van vorig jaar goed voor een bedrag van 1,6 miljard dollar, 80% van alle fintechinvesteringen die in Europa werden gedaan.

Diversiteit bepalend voor kracht Europa

Hoewel het Verenigd Koninkrijk ook vorig jaar leidend was in Europa, komen volgens KPMG ook andere hubs steeds verder tot ontwikkeling. In Europa ziet de accountantsorganisatie de aandacht voor insurtech steeds verder toenemen, vooral in Duitsland. ‘Ik verwacht dat 2018 in Europa een uitzonderlijk jaar gaat worden voor fintech investeringen’, stelt FinTech-partner bij KPMG Ank van Wylick. ‘Dat komt vooral door de ophanden zijnde invoering van PSD2 en de gevolgen ervan voor financiële instellingen. Maar ook de toenemende regeldruk en de mogelijkheid te innoveren op het gebied van compliance gaan zorgen voor steeds meer aandacht voor fintech bij investeerders.’