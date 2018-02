Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven gaat licht vooruit

Bedrijven in Nederland betaalden hun facturen vorig jaar gemiddeld na 40,5 dagen. Dat is een halve dag sneller dan in 2016. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De verbetering van het betaalgedrag was vooral te zien in de eerste helft van 2017. De rest van het jaar bleef het betaalgedrag stabiel, ondanks een nieuwe wettelijke aanscherping van de betaaltermijnen. “We hebben 2017 afgesloten met een beduidend beter betaalgedrag dan het jaar ervoor”, zegt Dennis Mattijssen van Graydon. “Door het verder aantrekken van de economie en door aangescherpte wetgeving verwachten we dat deze betaaltermijn dit jaar weer kan worden aangescherpt.”

Dienstverlening snelst

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Dienstverlening met 38,4 dagen het snelst betaald worden. Daarna volgt de Vastgoedsector met 38,6 dagen op de voet. De Gezondheids- en Welzijnszorg komt op de derde plaats met een gemiddelde betaalduur van 39 dagen.

IT & Communicatie langzaamst

De IT & Communicatie betaalde facturen vorig jaar met 43,3 dagen het langzaamst. Deze sector hoorde vorig jaar ook al bij de koplopers in lange betaaltermijnen. De Transport & Logistiek betaalde (43 dagen) langzamer dan het jaar ervoor en wordt gevolgd door de Leasebranche. In deze sector zijn facturen in 2017 gemiddeld na 42,5 dagen voldaan.