Ondernemers willen compensatie voor schrappen belastingvoordeel

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn niet blij met de afschaffing van een fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven. Staatssecretaris Snel van Financiën moet zo snel mogelijk met een nieuwe concernregeling komen, zeggen de ondernemersorganisaties in reactie op een uitspraak van het Europees Hof.

Nederland verloor onlangs een zaak bij het Europees Hof van Justitie, dat oordeelt dat het belastingvoordeel in strijd is met de regels voor vrije vestiging in de EU. De ondernemersorganisaties zien het schrappen van de regeling voor Nederlandse bedrijven met Nederlandse dochterbedrijven als een groot verlies voor het bedrijfsleven.

Fiscale eenheid

De renteaftrek gold alleen wanneer moeder- en dochterbedrijven die voor de belastingdienst een fiscale eenheid vormen allen in Nederland zijn gevestigd. Dat is discriminatie, vindt het Europese hof. Maar het grote voordeel van een fiscale eenheid is dat meerdere bedrijven in een groep als één gezien worden door de fiscus, reageren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat scheelt veel administratief gedoe. Het Nederlandse systeem werkte goed en was simpel, vinden de ondernemers. De afschaffing leidt tot verlies aan inkomsten voor de Staat. De staatssecretaris wil dat gat nu dichten met een spoedreparatie. MKB-Nederland en VNO-NCW benadrukken dat deze reparatie zo min mogelijk bedrijven moet raken, en dat hogere administratieve lasten voor bedrijven moeten worden voorkomen. ‘We moeten zo dicht mogelijk bij het bestaande systeem zien te blijven.’

Naar schatting worden zo’n 11.000 bedrijven door de spoedreparatie geraakt. Volgens de ondernemersorganisaties moet er zo spoedig mogelijk een nieuwe concernregeling komen ter vervanging van het oude systeem en de tussentijdse spoedreparatie.

