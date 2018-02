Nederland verliest zaak over fiscale eenheid bij EU-hof

Het komt nauwelijks als een verrassing: Nederland heeft de zaak over de fiscale eenheid bij het Europees Hof van Justitie verloren. De Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is volgens het Hof in strijd met de EU-regels. Zoals AV woensdag al meldde kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland en bezorgt zij fiscalisten handenvol werk.

De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland en hun dochters in Nederland, niet hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminerend, vinden de hoogste Europese rechters. De regeling is in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU.

Fiscale eenheid

Volgens het Nederlands recht geldt de renteaftrek alleen wanneer moeder- en dochterbedrijven die voor de belastingdienst een fiscale eenheid vormen alle in Nederland zijn gevestigd. Als het moederconcern een lening aan een dochter verstrekt die daarover rente aan de moeder betaalt, mag het moederbedrijf de rente van de belastbare winst bij de Nederlandse fiscus aftrekken. Bedrijven in Nederland die lenen aan dochters in het buitenland kunnen dat niet. Om de schade te beperken, kwam voormalig staatssecretaris Wiebes snel met een reparatiewet. Als gevolg daarvan zullen duizenden bedrijven in Nederland meer belasting moeten betalen.

