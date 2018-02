Plekken vrij bij AA-opleiding Accountancy-MKB

Er zijn nog enkele plekken vrij voor het tweede semester van de AA-opleiding die Full•Finance Opleidingen in Utrecht vanaf 30 maart aanbiedt. De opleiding is bedoeld voor assistenten op accountantskantoren die in bezit zijn van een bachelorgetuigschrift, bijvoorbeeld accountancy of bedrijfseconomie. Ook met een ander getuigschrift kunnen geïnteresseerden toelaatbaar zijn tot de opleiding.

Praktijkgerichtheid

‘Onze AA-opleiding tot accountant-administratieconsulent kenmerkt zich door een sterke praktijkgerichtheid en een hoog actualiteitsgehalte’, licht Full•Finance Opleidingen toe. ‘Een AA-opleiding die niet alleen opleidt voor het theoretisch getuigschrift AA, maar die daarnaast daadwerkelijk van meerwaarde is voor de dagelijkse mkb-praktijk in de accountancy.’

Duur

De duur van het programma is afhankelijk van de vooropleiding en de eigen planning. De opleiding kan gelijktijdig met de praktijkopleiding gevolgd worden en kan afgestemd worden op het persoonlijk ontwikkelingsplan van de praktijkopleiding.

Meer informatie is te vinden in de brochure op de downloadpagina.