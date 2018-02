‘Geen lek richting accountants bij AFM’

In Nederland zijn er geen voormalige werknemers van de Big Four die bij toezichthouder AFM zijn gaan werken of vice versa en vervolgens hun (voormalige) baas hebben getipt over een aanstaande inspectie. Dat stelt minister Hoekstra (Financiën) in antwoord op vragen van Kamerlid Leijten van de SP.

Leijten wilde weten of KPMG, EY, Deloitte of PwC vanuit de AFM weleens was getipt over een controle door de toezichthouder. Die vraag kwam op naar aanleiding van het bericht dat drie KPMG-partners in de VS ‘boodschappenlijsten’ kregen van oud-medewerkers van toezichthouder PCAOB die op dat moment bij KPMG werkten of daar hadden gesolliciteerd. Op die lijstjes stond dan wanneer de PCAOB een controle zou gaan doen. “Verbaast het u dat in totaal zes verdachten twee jaar lang de mogelijkheden van de PCAOB om toezicht te houden op KPMG konden misleiden waarbij een van de verdachten zijn frauderende partner bij KPMG in een e-mail schreef: ‘alles wat je nodig hebt voor het hele jaar’?” Leijten wilde van Hoekstra tevens de bevestiging dat de fraude kon plaatsvinden doordat een PCAOB-medewerker overstapte naar KPMG, daarbij gevoelige informatie meenam en vervolgens contact onderhield met oud-collega’s die later ook naar KPMG gingen. Het SP-lid vroeg zich ook af hoeveel fraudegevallen in Nederland zijn te wijten aan werknemers die een overstap maakten van de toezichthouder naar een accountantskantoor en andersom.

Geen Nederlandse gevallen bekend

“De AFM heeft mij geïnformeerd niet bekend te zijn met dergelijke fraudegevallen in Nederland”, laat Hoekstra weten. “Het OM heeft mij laten weten niet over informatie hieromtrent te beschikken. Corruptie en fraude veroorzaken doorgaans veel schade. Ook zijn onregelmatigheden bij accountantskantoren zeer schadelijk voor het vertrouwen in de accountancysector en de financiële markten. Gezien de belangrijke functie die accountants in het maatschappelijke verkeer vervullen, moet hun integriteit boven alle twijfel verheven zijn. We kennen in Nederland regels die moeten bijdragen aan het ontdekken en voorkomen van fraude die verband houdt met de overstap van werknemers van de toezichthouder naar de accountancysector en andersom.” Zo mag een aangewezen toezichthouder gedurende de drie jaren voorafgaand aan de beoordeling niet werkzaam zijn geweest of verbonden aan de accountantsorganisatie. Ook dient hij voorafgaande aan de beoordeling te verklaren dat tussen hem en de te beoordelen accountantsorganisatie geen belangenconflicten bestaan.” Voor toezichthouders bij de AFM geldt een geheimhoudingsplicht. “Deze geheimhoudingsverplichting loopt door na het eindigen van het dienstverband.”

De AFM heeft met de PCAOB contact gehad over de kwestie, schrijft Hoekstra. “Op verzoek van de Amerikaanse collega’s zou de AFM bereid zijn de Amerikaanse toezichthouder bij te staan; een dergelijk verzoek heeft zich echter niet voorgedaan.”

Beter toezicht

Leijten wil ook weten hoe de AFM “door de recente schandalen van de internationale tak van KPMG in Zuid-Afrika, Curacao en nu opnieuw in de VS” beter toezicht kan houden op de internationale activiteiten van KPMG “met haar hoofdkantoor in Amstelveen – waarvoor KPMG vorig jaar met justitie voor acht miljoen euro schikte vanwege fraude bij de bouw”. Maar daarvoor verwijst Hoekstra naar de toezichthouder zelf: “Het is aan de AFM om toezicht te houden op de naleving van die wet- en regelgeving.”