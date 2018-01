KPMG betrokken bij Amerikaans toezichtschandaal

Drie oud-medewerkers van de Amerikaanse accountancytoezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) worden verdacht van het lekken van informatie naar KPMG. Ook drie werknemers uit het hogere management van KPMG wordt betrokkenheid verweten, meldt het FD op basis van berichtgeving van persbureau Bloomberg.

‘Schokkende misdragingen’

Volgens het Amerikaanse OM en de Amerikaanse toezichthouder op de beurs SEC zouden de drie oud- medewerkers van de PCAOB onder anderen hebben doorgegeven wanneer inspecties gepland stonden bij KPMG. De drie werkten op dat moment bij KPMG of hadden daar gesolliciteerd. ‘Deze accountants hebben zich schuldig gemaakt aan schokkende misdragingen’, zegt Steven Peikin van de SEC. ‘Ze hebben zich rechtstreeks bemoeid met de mogelijkheden van de PCAOB om fouten in de audits van KPMG te ontdekken.’ De drie medewerkers van KPMG zouden de toezichthouders actief hebben aangezet om vertrouwelijke informatie te lekken.

De PCAOB werd in 2002 juist in het leven geroepen om het vertrouwen in de accountancy te herstellen na boekhoudschandalen bij onder anderen Enron en WorldCom.