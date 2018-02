Nieuwe boekhoudregel jaagt schuld beursgenoteerden omhoog

De schulden van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven lopen in 2019 fors op door een nieuwe boekhoudregel voor leasing, die erop neerkomt dat onder IFRS 16 leaseverplichtingen van bedrijven op de balans moeten worden gezet.

Volgens het FD worden vooral retail- en luchtvaartbedrijven zoals Ahold en KLM hard getroffen. De krant baseert het bericht op berekeningen van PwC, op basis van de jaarrekeningen 2016. In totaal zou de schuld van alle AEX- en AMX-bedrijven met minimaal €45 miljard stijgen, 15 % van de huidige schuld. Retail- en luchtvaartbedrijven zien de grootste stijging van schulden: door de huur van winkelpanden heeft Ahold bijvoorbeeld €7,4 miljard % extra schuld, en KLM € 6,9 miljard het leasen van vliegtuigen.

Schuldratio’s

Bijkomend probleem is dat de schuldratio’s van veel bedrijven nu zullen verslechteren en dat het moeilijker wordt om via banken nieuw geld aan te trekken. Het gevolg kan zijn dat ze opnieuw met banken moeten onderhandelen over hun schuldenplafond.

Ebitda-resultaat

De nieuwe regel over de leaseverplichtingen heeft niet alleen negatieve effecten op de cijfers. Het zogenoemde ebitda-resultaat (bruto bedrijfsresultaat) neemt toe door deze boekhoudregel, schrijft het FD. Nu zitten de leasepenningen nog in de kosten verwerkt, straks komen zij als afschrijvingen en rente terug op de resultatenrekening. Afschrijvingen vallen anders dan kosten buiten het ebitda-resultaat. PwC berekent dat het ebitda-resultaat van alle AEX- en AMX-bedrijven in 2019 met 13% toeneemt.