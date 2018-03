Aanpak CO2-uitstoot bedrijven schiet tekort

Te weinig bedrijven hebben hun administratie ingericht op het verminderen van broeikasgassen. Dat blijkt uit onderzoek van de NBA en de Rijksuniversiteit Groningen.

Veel bedrijven zouden geen concrete doelstellingen hebben op dit gebied en ook geen administratie over de reductie van CO2-uitstoot, terwijl de meet- en rapportagemethodiek klaarligt. Bij financieel professionals zou de kennis ontbreken over hoe ze de CO2-reductie kunnen verankeren in de bedrijfsadministratie. Een uniforme standaard zou hierbij kunnen helpen. Volgens de onderzoekers spelen financieel professionals een grote rol in een stevigere aanpak. Ook uit de nieuwe visie van de NBA op het accountantsberoep blijkt dat accountants meer toegevoegde waarde kunnen leveren door betrouwbaarheid toe te voegen aan niet-financiële bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid en MVO.

Klimaatdoelstellingen

De resultaten van het onderzoek zijn voor de NBA aanleiding tot bezorgdheid, mede met het oog op het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De NBA wil naar aanleiding van het onderzoek het gesprek aangaan met het Rijk en relevante belangengroepen over hoe de verslaglegging van CO2-reductie door bedrijven beter kan worden verankerd. Op 13 april organiseert de NBA-ledengroep Accountants in business een congres over dit onderwerp.

Onderzoeksbevindingen

De 5 belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn: