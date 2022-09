Big Four en NBA steunen oproep Milieudefensie

NBA en de Big Four vinden dat accountants een aanjagende rol moeten spelen bij bevorderen van duurzaamheid. Ze reageren hiermee op een brandbrief van Milieudefensie aan de accountancysector.

De milieuclub stuurde de brief maandag naar de accountants van 29 grote vervuilende bedrijven. Het gaat onder meer om ING, Ahold, Schiphol, BAM en Unilever. Volgens Milieudefensie moeten accountants gevaarlijke klimaatverandering aanmerken als kernpunt in de controle van de jaarrekening. Niet alleen vanuit een maatschappelijk maar ook vanuit een financieel belang. Bedrijven worden door klimaatverandering ‘met legio financiële risico’s worden geconfronteerd die per definitie van materieel belang zijn indien die bedrijven niet handelen in lijn met de Parijsdoelstelling’, aldus de milieuorganisatie.

Zowel NBA als diverse grote kantoren zijn het hierin eens met Milieudefensie. ’Accountants spelen hier een belangrijke rol in, zowel in het adviseren, aanjagen als het controleren van organisaties’, laat de NBA aan het ANP weten. Het bevorderen van duurzaamheid is een taak voor accountants. ‘Hier geen prioriteit aan geven brengt grote (financiële) risico’s voor organisaties’, aldus de beroepsorganisatie.

Hoger niveau

Grote spelers in de accountancysector beamen tegenover het persbureau dat het niveau omhoog moet. Zo signaleert PwC dat veel organisaties wel veelbelovende klimaatambities uitspreken, maar dat over de financiële consequenties daarvan in de jaarrekening vaak nauwelijks iets terug te vinden is. ‘Een stevige en aanjagende rol van onze accountants om dit naar een hoger niveau te brengen is van maatschappelijk belang’, reageert PwC-bestuurder Wytse van der Molen. ‘De vrijblijvendheid over het doorgronden en doorvertalen van klimaatrisico’s en -ambities moet eraf.’ Tot nu toe is de gewenste transparantie over klimaatrisico’s slechts in 8 procent van de jaarrekeningen aanwezig, blijkt uit onderzoek van PwC. Het kantoor zegt vanaf dit boekjaar alle door haar gecontroleerde organisaties ‘uit te dagen’ om ‘transparant en duidelijk de impact van klimaatverandering in de jaarrekening toe te lichten’. Bij een aantal grote klanten is het kantoor daar vorig jaar al mee begonnen.

Shell

Ook Ernst & Young (EY) ziet ‘dat er nog verbetermogelijkheden zijn’ waar het gaat om de rol van accountants bij het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van klanten. Uitgerekend EY krijgt van Milieudefensie een pluim voor haar werk bij Shell. EY benoemde de financiële informatie van het olieconcern over de gevolgen van klimaatverandering tot key audit matter . ‘Deze accountant heeft een belangrijk signaal afgegeven; het is nu tijd dat vakgenoten gaan volgen’, aldus Milieudefensie-directeur Pols. Volgens hem moeten accountantskantoren inzicht krijgen in de manier waarop gevaarlijke klimaatverandering een risico vormt voor de bedrijven. Ook moeten zij alert zijn op greenwashing in de jaarverslagen, als het gaat om de eigen bijdrage van bedrijven aan het klimaatprobleem en de oplossing ervan.

Klimaatbeoordeling

Volgens Pols is een goedkeurende controleverklaring zonder expliciete klimaatbeoordeling ‘in de huidige klimaatcrisis niet compleet, niet transparant’ en kan deze zelfs investeerders, aandeelhouders en het algemeen publiek benadelen. Onafhankelijke accountantscontrole moet juist deze belangen dienen, meent Pols. ‘De controlerend accountants zijn verplicht om te garanderen dat informatie die door de jaarrekening naar buiten komt naar hun onafhankelijk en objectief inzicht een getrouw beeld geeft van de financiële positie van deze bedrijven’, aldus Pols. ‘Het voldoen aan klimaatverplichtingen maakt dit een onderwerp dat in de kern van de financiële verslaglegging en risicobeoordeling van systeemspelers in klimaatverandering thuishoort. Het moet daarmee onderdeel zijn van elke accountantscontrole bij deze grote vervuilers en systeemspelers om tot een getrouw beeld van de financiële positie te kunnen komen waar derden op kunnen vertrouwen.’

Download hier de brief van Milieudefensie.