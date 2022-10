Multinationals – en hun accountants – zwijgen in rapportages nog over klimaatrisico’s

De 134 multinationals die samen 80% van de industriële uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening nemen, zij in hun financiële verslagen weinig spraakzaam over klimaatrisico’s. Van hen meldt 98% er onvoldoende over in de rapportages, aldus het Carbon Tracker Initiative.

De denktank heeft onder de titel ‘Still Flying Blind – The Absence of Climate Risk in Financial Reporting’ een rapport uitgebracht na onderzoek in samenwerking met een klimaatwerkgroep van de VN. De onderzoekers hebben de financiële verslagen van bedrijven uit de fossiele brandstof-, mijnbouw-, productie-, automobiel- en technologiesector onder de loep genomen, mede naar aanleiding van het investeerdersinitiatief Climate Action 100+, dat richtlijnen wil neerleggen om zeker te stellen dat de grootste CO2-uitstoters zich committeren aan klimaatdoelen. Aan die richtlijnen voldoet in elk geval nog geen van de 134 bedrijven. ‘Slechts acht kregen een gedeeltelijke score doordat ze nog wel enige informatie verstrekten die beoordeling mogelijk maakte. Deze bedrijven zijn BP, Glencore, National Grid, Rio Tinto Group, Shell, Eni, Equinor en Rolls-Royce. De overige 126 bedrijven en hun accountants voldeden aan geen van de eisen.’

Te hoge winsten

Dat vindt de denktank zorgwekkend: ‘Veel activa- en passivawaarden zijn gebaseerd op toekomstgerichte veronderstellingen. Wanneer bedrijven geen rekening houden met klimaatgerelateerde zaken, kunnen hun financiële overzichten te hoge activa, te lage passiva en te hoge winsten bevatten.’ Rapporten van auditcommissies maken vaak evenmin melding van klimaatrisico’s. ‘Zelfs als ze dat wel doen, houden de meeste auditcomités geen rekening met de impact van klimaatgerelateerde kwesties op de financiële overzichten van ondernemingen, wat suggereert dat auditcomités onvoldoende toezicht houden op deze zaken.’

Ook auditor niet klimaatbewust

Controlerend accountants betrekken over het algemeen de effecten van materiële klimaatgerelateerde zaken te weinig in hun risicobeoordelingen en controletests. ‘In totaal gaf 96% van de gecontroleerde auditrapporten niet aan of en hoe zij de impact van emissiereductiedoelstellingen, wijzigingen in regelgeving of afnemende vraag naar bijvoorbeeld bedrijfsproducten hebben overwogen bij het controleren van deze bedrijven.’

Deloitte vormt een uitzondering: die heeft in het controlerapport over de financiële gegevens van BP in 2021 wel uitgebreid bewijs geleverd dat klimaatverandering is betrokken in de beoordeling en gewezen op inconsistenties in de rapportage van BP. Vijf andere auditors voldeden gedeeltelijk aan de vereisten van de methodologie: voor de controle van de cijfers van van Glencore en National Grid (Deloitte), Rio Tinto (KPMG), Rolls-Royce (PwC) en Shell (EY). ‘Regelgevende instanties in de sector eisen nu al van auditors dat ze deze zaken in hun audits in overweging nemen en accountants hebben toegezegd dat ze klimaatkwesties in de rekeningen zullen overwegen. Ze moeten dat nu doen en voldoende bewijs leveren aan investeerders’, aldus medeopsteller van het rapport Barbara Davidson.

Bedrijven in de energiesector blijken het hoogst te scoren op het gebied van transparantie. Van de acht bedrijven die deelscores behaalden voor transparantie in financiële verslaggeving, zijn er vijf olie- en gas- of nutsbedrijven.

Grote verschillen binnen concerns

Wel zijn er binnen multinationals grote verschillen tussen informatieverstrekking. ‘Die wijzen op een gebrek aan netwerkbeleid om klimaatkwesties aan te pakken.’ Hoewel een aanzienlijke meerderheid van de onderzochte bedrijven doelstellingen of ambities heeft om voor 2050 netto nul uitstoot te bereiken, heeft 98% van de bedrijven de informatie in hun jaarrekening niet afgestemd op het bereiken van dit streven. Slechts drie ondernemingen hebben relevante klimaatgevoeligheden bekendgemaakt, zoals grondstofprijzen die werden gebruikt om te testen op bijzondere waardeverminderingen.

Milieudefensie deed afgelopen maand nog een oproep aan accountants om klimaatkwesties meer aandacht te geven.