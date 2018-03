ING verwacht toename startende ondernemers

Het ING Economisch Bureau verwacht dat in 2018 circa 139.000 nieuwe ondernemers zullen starten, 2% meer dan vorig jaar. Het huidige economische klimaat biedt op alle fronten kansen voor startende ondernemers, stelt de bank. De economische groei houdt aan, er blijft behoefte aan flexibiliteit en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe.

Meer starters dankzij goed draaiende economie

Het aantal starters groeide in 2017 onverminderd door (+4%) en kwam met 137.000 op het hoogste niveau sinds het begin van de tellingen in 2009. Door de goed draaiende economie (met een verwachte groei van bijna 3%) zien veel mensen mogelijkheden om voor zichzelf te beginnen. Dit geldt niet alleen voor startende ZZP’ers, maar ook voor innovatieve ondernemers die een gat in de markt zien. Al met al is de verwachting dat het aantal starters dit jaar met circa 2% stijgt tot 139.000.

Kwart starters begint in zakelijke dienstverlening

In de meeste sectoren nam het aantal starters in 2017 toe. De grootste stijging deed zich voor in de bouw (+21%). Ruim een kwart van de Nederlandse starters (37.200) is actief in de zakelijke dienstverlening. De andere twee sectoren met veel starters zijn de zorg en de bouw. Beide sectoren zijn in de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd, waardoor veel voormalige werknemers voor zichzelf zijn begonnen.

Behoefte aan flexibiliteit houdt aan

Ondanks dat het aantal vaste banen in de huidige markt weer toeneemt, blijft er zowel bij werkgevers als werknemers behoefte aan flexibiliteit, stelt ING. Werkgevers willen meer flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Daarnaast zijn steeds meer werknemers op zoek naar een flexibele werkomgeving waarin zij zelf bepalen wanneer, hoeveel en waar wordt gewerkt.

Arbeidskrapte én veel starters in ICT, bouw en transport

Met de economische groei neemt het aantal vacatures ook weer toe. In een aantal sectoren is inmiddels sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Vooral werkgevers in de ICT, bouw en transport hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Deze sectoren laten ook de grootste toenames van starters zien. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt ZZP’ers kansen. Dit wordt versterkt doordat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2020. De grote onzekerheid rondom deze wet vormde voor veel bedrijven een belemmering om ZZP’ers in te huren. Dat is nu voorlopig van de baan. Goede vooruitzichten in combinatie met fiscale voordelen maken het dan ook interessant voor werknemers om voor zichzelf te beginnen, al dan niet op parttime basis of als hybride ondernemer, naast een baan in loondienst.