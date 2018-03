Deloitte vaart mee met Canal Parade

Deloitte’s LGBT-netwerk GLOBE vaart op 4 augustus mee in de Amsterdam Canal Parade 2018. Verder heeft Deloitte bekendgemaakt dat het meedoet aan Pride Amsterdam als corporate partner. Tijdens de traditionele grachtenparade zal Deloitte meevaren met een eigen boot.

De bekendmaking vond plaats tijdens het ‘Pink Drinks’-evenement dat onderdeel is van Deloitte’s Diversity & Inclusion week 2018. Het is voor Deloitte de eerste keer dat het deelneemt met een eigen boot. ‘We zijn enorm verheugd dat de organisatie van de Pride een van de 80 deelnamebewijzen aan ons heeft toegekend’, zegt Jeroen Huizer, Business Chemistry Lead voor Deloitte en bestuurslid van GLOBE Nederland.

Mijlpaal

Volgens Huizer is deelname aan Pride ‘een mijlpaal omdat we geloven dat being your authentic self belangrijk is voor iedere individu en voor elke professional. Dat is ook het belangrijkste doel van ons LGBT-netwerk GLOBE: een omgeving creëren waarin je kunt zijn wie je werkelijk bent, zonder de druk te voelen om jezelf te verbergen of je te verontschuldigen.’ GLOBE is een initiatief binnen Deloitte dat mensen verbindt die affiniteit hebben met de LGBT-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender).