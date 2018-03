Woud van BV’s zorgvernieuwer Jos de Blok ergert Kamer

De Tweede Kamer wil meer weten van de omstreden geldstromen tussen thuiszorginstelling Buurtzorg en privébedrijven van de gelauwerde oprichter Jos de Blok. Kamerleden van CDA en VVD vragen minister Hugo de Jonge om opheldering over de constructies en de geheime belastingdeal die Buurtzorg erover sloot.

RTL Z meldde woensdag, nadat ook NRC eerder ook al berichtte over onduidelijke contructies, dat thuiszorginstelling Buurtzorg ruim één miljoen euro betaalde aan een Nederlands privébedrijf waarin De Blok een meerderheidsbelang heeft. Ook heeft Buurtzorg leningen verschaft aan buitenlandse bedrijven, die in handen van De Blok zijn of waren.

Geheime deal

Onder meer het CDA heeft gevraagd naar de details van het geheime deal tussen Buurtzorg en de Belastingdienst. Door het sluiten van een deal kwam een einde aan een conflict tussen de thuiszorginstelling en de fiscus over de betalingen aan de privébedrijven. SP-Kamerlid Maarten Hijink laat zich op Twitter weten dat zijn partij wil dat er een eind komt aan allerlei BV-constructies in de zorg.