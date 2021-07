Nederlandse brievenbusfirma moet miljoenen terugbetalen aan Angola

De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.

Met het Nederlandse brievenbus-BV’tje zou geld zijn verduisterd ten koste van Sonangol, waar Dos Santos eerder de leiding over had. Exem kreeg in 2006 via omstreden transacties een belang van 40 procent in een andere holding, waarvan Sonangol de overige 60 procent bezat. Sonangol stelt al geruime tijd dat Dos Santos die aandelen via corruptie in handen heeft gekregen.

Arbitrage

Sonangol wilde al langer het belang van 40 procent terug en wordt daar nu in gesteund door het International Court of Arbitration. Die heeft onder leiding van het Nederlandse Arbitrage Instituut vastgesteld dat het doorsluizen van de aandelen naar Exem onwettig was, meldt Sonangol op zijn site. De jacht van Sonangol op Dos Santos’ Nederlandse brievenbusfirma maakt deel uit van een breder onderzoek naar corruptie in Angola. Die zou wijdverbreid zijn onder de voormalige president José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot 2017 het land regeerde. De Angolese autoriteiten stelden eerder dat dochter Isabel, die bekend staat als de rijkste vrouw van Afrika, omgerekend 2 miljard euro heeft vergaard door verduistering, corruptie en vriendjespolitiek.

Nederlandse brievenbusfirma’s

Trouw beschreef vorig jaar hoe de dochter van oud-president José Eduardo dos Santos via Nederlandse brievenbusfirma’s zaken doet in olie, telecom en diamanten. Door haar vermogen steeds bij andere beheerkantoren onder te brengen, verloren toezichthouders haar uit het oog. Het Nederlandse OM doet strafrechtelijk onderzoek naar vermoede corruptie via de Nederlandse bv’s.

NOS/ANP/Reuters