Minister: niet bekend of afschaffen dividendbelasting doorslag gaf bij Unilever

De keuze van Unilever voor Rotterdam als locatie van het toekomstige hoofdkantoor bewijst dat Nederland aantrekkelijk is voor grote bedrijven, zegt minister van Economische Zaken Eric Wiebes in een eerste reactie. Hij wil niet zeggen of het fiscale klimaat, met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, de doorslag gaf.

De fiscale aspecten vormen volgens hem slechts één van de zaken die de keuze bepaald heeft. Nederland heeft volgens hem ‘duidelijk gemaakt dat we in den brede een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. We concurreren niet specifiek op één ding, dat is de kracht van het vestigingsklimaat.’

Opsteker

Werkgeversvoorman Hans de Boer legt wel direct een link met de voorgenomen afschaffing van de dividenbelasting. ‘Dit is een prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat, de maatregelen uit het regeerakkoord -zoals afschaffing van de dividendbelasting- en ons corporate governance stelsel’, aldus De Boer. Ook mkb’ers gaan volgens hem de vruchten plukken van het Unilver-hoofdkantoor, bijvoorbeeld in de vorm van extra taxiritten en hotelovernachtingen. Ook verwacht hij meer werk voor de creatieve sector.

Brexit

De Britse regering heeft meteen benadrukt dat het vertrek van Unilever niks te maken heeft met Brexit, maar onderdeel is van een langetermijnherstructurering van het bedrijf.