BDO waarschuwt: beschikkingen UWV kloppen soms niet

Werkgevers die recht hebben op het Lage inkomensvoordeel (LIV) hebben een beschikking ontvangen van het UWV. Maar soms blijken die beschikkingen niet te kloppen, meldt BDO.

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de beschikking zijn complex. De input in en de output van het salarisprogramma moeten kloppen. Zeker als de werkgever een cafetariasysteem kent, er overwerkuren worden gedraaid, (betaalde) reisuren zijn of verlof wordt aangekocht of verkocht, kan het al snel fout gaan, aldus BDO. Ook een onjuiste toepassing van de werkkostenregeling kan roet in het eten gooien.

Uitleg UWV

Maar zelfs al verloopt dat allemaal goed, dan kan het nog verkeerd gaan. Bijvoorbeeld door de uitleg die het UWV geeft aan de regeling. Het Forum Salaris van de Belastingdienst meldt dat het UWV betalingen die plaatsvinden na beëindiging van de dienstbetrekking niet meeneemt in haar berekeningen. De LIV-beschikking kan daardoor hoger uitvallen. Hoe mooi dat voor werkgevers ook is, naar de mening van BDO is de uitleg die UWV aan de regeling geeft niet juist. Nabetalingen binnen het kalenderjaar tellen naar de mening van het accountantskantoor gewoon mee. Het Forum Salaris meldt niet of de Belastingdienst het standpunt van het UWV deelt.