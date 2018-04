Slecht kwartaal voor bitcoin

Vrijdag stond de bitcoin voor het eerst in bijna twee maanden tijdelijk weer onder de 7.000 dollar. Daarmee is de cryptomunt ongeveer half zo veel waard als begin dit jaar en fors minder dan op het piekmoment in december. Toen werd voor 1 bitcoin bijna 20.000 dollar neergeteld. In heel 2017 won de munt zo’n 1.400 procent aan waarde.

Andere valuta

Ook andere cryptovaluta als ethereum en ripple gingen in waarde omlaag, blijkt uit een overzicht op de site Coinmarketcap. Niet alleen de extra regeldruk en waarschuwingen van kenners en toezichthouders hangen als een schaduw boven de markt. Inmiddels keren ook sociale media de cryptobranche steeds meer de rug toe. Zo deden Twitter, Facebook en Google advertenties voor de lancering van nieuwe cryptomunten onlangs grotendeels in de ban.