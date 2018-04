Kassaloze supermarkt van start

Supermarktketen Spar gaat woensdag in samenwerking met ABN Amro van start met een kassaloze supermarkt. Met behulp van het kassaloze systeem Skippen kunnen klanten bij Spar University Utrecht producten scannen met hun telefoon en vervolgens afrekenen met betaaldienst Tikkie van ABN Amro. Het nieuwe systeem voorkomt wachtrijen voor klanten. Spar University Utrecht is de proeftuin van het supermarktbedrijf met negen winkels op universiteitsterreinen.

Experimenten

De nieuwe methode van Spar en ABN Amro past in de trend in retailland dat er veel wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologie op het gebied van betaalmethoden, constateren enkele retailers en andere betrokkenen bij betalingsverkeer in het FD. Winkelbedrijven zijn op zoek naar de techniek die de pinpas overbodig maakt. In de Verenigde Staten zijn NFC-betalingen populair, terwijl in Azië vooral gebruik wordt gemaakt van QR-codes. In China wordt getest met geluidsgolven, stemherkenning en andere biometrische kenmerken bij het betalen.

Gemakswinkel AH to go gaat bijvoorbeeld over op Tap to go. Daarbij kunnen klanten met een Android-telefoon of een speciaal pasje elektronische schapkaartjes scannen en vervolgens het product pakken. Afrekenen gaat daarna automatisch.

Geen revolutie

Toch wordt op korte termijn nog geen revolutie verwacht op het gebied van betalingsverkeer door de in het FD aangehaalde deskundigen. Daarvoor neemt contactloos betalen al een te stevige positie in, op het gebied van betaalgemak is eigenlijk nog maar mondjesmaat terrein te winnen. ‘We gaan de komende jaren heel veel experimenten zien waarvan de meeste zullen mislukken’, verwacht landenmanager van Mastercard Arjan Bol.