Niet bang zijn voor de baan-snatchers

Robots gaan er helemaal niet zo snel aan de haal met onze banen als eerder beweerd. Uit onderzoek van de Oeso blijkt dat in de westerse, geïndustrialiseerde landen 14% van de banen een grote kans heeft geautomatiseerd te worden. In Nederland is die kans nog kleiner: 11,4%. Eerder onderzoek ging nog uit van 47% van de banen. De Oeso stelt die percentages flink bij in een nieuw rapport.

Volgens de Oeso heeft een aantal landen, waaronder Nederland, zich aan weten te passen aan nieuwe technologieën die ons werk veranderen. De concurrentie van robots voor werkenden is daarbij niet gelijk verdeeld: hoogopgeleiden hoeven zich minder zorgen te maken dan laagopgeleiden, terwijl ouderen minder kans hebben te worden weggerobotiseerd dan jongeren.

Niet juiste conclusies

Vijf jaar geleden kwamen twee onderzoekers Carl Frey en Michael Osborne van Oxford University met spraakmakende onderzoeksresultaten. Zij hielden ruim 700 beroepen tegen het licht en kwamen tot de bevinding dat 47% van alle banen in de Verenigde Staten grote kans heeft om te verdwijnen door slimme algoritmes en robots.

Maar volgens de Oeso hebben de onderzoekers niet de juiste conclusies getrokken. De Oeso wijst erop dat een baan bestaat uit veel verschillende taken, die niet zomaar kunnen worden overgenomen of geïmproviseerd. De optelsom van taken die een baan maakt, vergt creativiteit en sociale vaardigheden.

Onnodig bang

In het FD zegt econoom Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als reactie op het rapport dat de studie van Osborne en Frey ‘onnodig bang’ heeft gemaakt. Went werkte in 2015 mee aan ‘Robot de Baas’, een advies aan de regering over de gevolgen van robotisering. ‘Het gooi- en smijtwerk met afschrikwekkende percentages hebben we gelukkig achter ons gelaten. De onderzoeken over de impact van robots op werk worden steeds verfijnder’, aldus de wetenschapper in het FD.

Elektrische auto

Hij waagt zich niet aan de voorspelling of de Oeso-cijfers uitkomen. ‘Niemand weet hoeveel banen erbij komen door robotisering’, aldus Went. ‘We weten ook niet hoe lang het duurt voordat een uitvinding echt neerslaat in de samenleving. Kijk maar naar de elektrische auto. De technologie hadden we in de 19de eeuw al uitgevonden, maar nu pas komt elektrisch rijden van de grond.’