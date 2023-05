WEF-rapport: een op drie Nederlandse accountants verdwenen in 2027

Heeft de accountant nog toekomst? Een nieuw rapport over de toekomst van werk van het World Economic Forum (WEF) schetst geen al te rooskleurig beeld: in ons land zal het aantal accountants in 2027 met 31 procent zijn gekrompen, is de verwachting. Werkgevers hebben de komende jaren met name behoefte aan specialisten in kunstmatige intelligentie en duurzaamheid.

Het WEF baseert het rapport ‘The future of work’ op de verwachtingen van 803 bedrijven die voor het rapport zijn bevraagd. In Nederland voorzien bedrijven de komende vier jaar een krimp van 21 procent in het aantal arbeidskrachten, iets meer dan de 23 procent wereldwijd. De accountant speelt een prominente rol in die afname: volgens het rapport denken organisaties in ons land dat er over vijf jaar 31 procent minder (controlerend) accountants zijn. Wereldwijd wordt de krimp in de beroepsgroep op 19 procent geschat. Voor de boekhouder/administrateur zijn de cijfers nog hoger: daarvan zijn er over vijf jaar bijna de helft minder in Nederland (49 procent), tegen een verwachte krimp van 29 procent wereldwijd.

Krimp is echter overal een trend: wereldwijd zal tot 2027 bijna een kwart van de banen veranderen, waarbij er 83 miljoen banen verdwijnen en er 69 miljoen nieuwe ontstaan, denkt het WEF. De verwachting is dat verduurzaming en de meer lokale opzet van toeleveringsketens per saldo de meeste banengroei tot gevolg zullen hebben, terwijl tragere economische groei, tekorten aan materialen en inflatie voor verlies van werkplekken zullen zorgen.

Data-analist in de lift

Specialisten in kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, IT-beveiligingsexperts, duurzaamheidsspecialisten en analisten op het gebied van business intelligence behoren tot de meest gewilde banen in de komende jaren. Voor data-analisten is volgens de onderzoekers over vijf jaar 34 procent meer werk. Analyse van big data zal voor veel nieuwe banen gaan zorgen. AI zal per saldo ook nieuwe werkplekken opleveren. Een belangrijke trend die banen zal creëren, wordt verder gezien in de toepassing van de wereldwijde ESG-standaarden. Het WEF ziet vooral meer banen ontstaan in de sectoren onderwijs (plus 10 procent) en de landbouw (tot 30 procent).

Automatisering niet toegenomen

Gemiddeld zullen zes op de tien werknemers extra opleiding nodig hebben om klaar te zijn voor de eisen van de toekomst, verwachten bedrijven. De kwaliteiten die werkgevers in de komende jaren vooral belangrijk vinden, zijn analytisch en creatief denken. Overigens is de vrees voor het weg-automatiseren van banen niet nieuw, maar wellicht ook deels ongegrond. De automatisering van taken blijkt namelijk heel snel te vorderen in het bedrijfsleven. Vergeleken met drie jaar terug is nog altijd ongeveer een derde van de taken geautomatiseerd. Bovendien denken werkgevers nu dat over vier jaar ongeveer 42 procent van alle taken geautomatiseerd zal zijn; in 2020 stond dat percentage nog op 47 procent.

Nederland is overigens koploper op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en mannen, zo blijkt uit het rapport. In ons land geven alle organisaties aan genderdiviersiteit als prioriteit te beschouwen. Gemiddeld is dat 79 procent. Op het gebied van gezamenlijk de ontwikkeling van medewerkers financieren scoort Nederland het laagst: daar maakt maar 2 procent van de bevraagden werk van.