Arme landen keren zich tegen belastinghervorming OESO

Ontwikkelingslanden keren zich tegen plannen van de OESO om belastingontwijking tegen te gaan. Ze vrezen er niet beter maar slechter van te worden.

De nieuwe internationale belastingregels van de OESO zouden vanaf 2024 belastingontwijking door multinationals moeten voorkomen. Doel is dat ontwikkelingslanden hiervan profiteren: bedrijven gaan meer belasting betalen in de landen waarin ze actief zijn en het wordt lastiger om winsten weg te sluizen naar belastingparadijzen. Volgens de OESA kunnen lokale belastingautoriteiten samen 125 miljard euro extra aan belastinginkomsten verwachten.

Draai gemaakt

Maar de landen uit de zogeheten G24 – waar onder meer India, Brazilië, Zuid-Afrika, Mexico en Argentinië toe behoren – vrezen dat ze onder de nieuwe regels juist slechter af zullen zijn. Steen des aanstoots is voor hen dat individuele landen straks geen bronbelasting meer kunnen heffen op dividenden, royalty’s en rente die multinationals naar het buitenland sturen. In plaats daarvan gaan multinationals een hogere winstbelasting per land betalen. Volgens de nieuwe plannen mogen landen geen aparte heffing meer opleggen aan techbedrijven als Facebook en Google. Ook daar maken de ontwikkelingslanden bezwaar tegen. Desondanks stemden 18 van de 24 landen in oktober nog voor de OESO-plannen.

Bron: NRC