Uitspraak Hoge Raad maakt het ZZP’er in zorg lastiger

Voor ZZP’ers in de zorg wordt het lastiger te kwalificeren als ondernemers. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad, die betrekking heeft op een verpleegkundige die thuiszorg verleent. Op het platform nursing.nl vraagt de in belastingrecht gespecialiseerde advocaat Boris Emmerig van Holla Advocaten duidelijkheid van de Belastingdienst.

De verpleegkundige werkte als zzp’er en verrichtte opdrachten in de thuiszorg via een zorgbemiddelingsbureau. De Belastingdienst oordeelde bij een fiscale controle dat de vrouw in loondienst was bij het bureau. De Hoge Raad besliste dat dit terecht was, omdat zorgverleners zowel als het gaat om vakinhoud als de manier waarop de zorg wordt georganiseerd, instructies moeten opvolgen van de zorgaanbieder. ‘Dit heeft grote gevolgen voor zzp’ers in de zorg’, zegt Emmerig.‘Deze verpleegkundige werkte weliswaar uitsluitend in de thuiszorg, maar het zelfstandig ondernemerschap is nog minder te verenigingen met het werk in een ziekenhuis.’

Verwarrend

De uitspraak maakt niet gelijk een einde aan alle ondernemerschap in de zorg. Zo beslisten de rechters dat een pilot met zzp in de zorg via het persoonsgebonden budget (pgb) wel verenigbaar was met het ondernemerschap. Emmerig zegt daarover op nursing.nl: ‘Extra verwarrend is dat in een andere zaak een verpleegkundige wél als ondernemer werd aangemerkt door het Gerechtshof in Den Haag. Daartegen ging de Belastingdienst niet in cassatie, maar maakte wel de aantekening dat ze het er niet mee eens zijn. Die notitie komt er feitelijk op neer dat de Belastingdienst vindt dat iedereen in de zorg in dienstbetrekking is.’ Hij noemt de opstelling van de Belastingdienst ‘schimmig’.

Wel controle DBA

Veel zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers verkeren in de veronderstelling dat er tot 2020 geen controle op naleving is. Weliswaar is de naleving van de Wet DBA tot 2020 uitgesteld, maar dat geldt alleen voor de zogeheten goedwillenden. Emmerig: ‘Voor de “kwaadwillenden” worden de controles vanaf 1 juli dit jaar geïntensiveerd. Met deze uitspraak van de Hoge Raad en de notitie bij de uitspraak van het Hof kun je niet meer volhouden dat je niet weet hoe de Belastingdienstdienst erover denkt.’ Afgezien daarvan gaan de controles op het fiscale ondernemerschap bij zelfstandige ondernemers gewoon door, als onderdeel van het reguliere toezicht Loonheffingen. Alleen worden er, afgezien van aan ‘kwaadwillenden’ geen boetes opgelegd bij de vaststelling van een dienstbetrekking.