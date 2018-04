‘MKB laat winst weglekken’

Negen van de tien MKB-bedrijven maakt minder winst doordat de bedrijfsvoering niet optimaal is. Dat concludeert adviesbureau Thexton Armstrong uit een doorlopend onderzoek. Gemiddeld verliest een MKB-onderneming jaarlijks 8% van de omzet.

Volgens het bureau ontstaat deze ‘winstlekkage’ door tekortkomingen op de aandachtsgebieden prijs- & margebeleid, productiviteit en marketing & sales. Tussen 2012 en 2017 zijn meer dan 500 bedrijven onderzocht en er is een vergelijking gemaakt tussen de periodes 2013-2014 en 2015-2017. In de vergelijking tussen de twee onderzoeksperioden valt op dat bij de aandachtsgebieden kostenbeheer, debiteuren en voorraad over verloop van tijd wél verbetering is gerealiseerd, onafhankelijk van de situatie van het bedrijf.”

Ondernemers nog te veel werknemer

Volgens Thexton Armstrong-directeur Coen Vleesenbeek, is de weglekkende winst een financiële vertaling van wat de ondernemer aan den lijve ervaart. “De oorzaak ligt vaak in het feit dat de ondernemers hun bedrijf begonnen zijn omdat ze een goede vakman zijn. Het leiden van een bedrijf is echter onbekend grondgebied.” Ondernemers zijn te vaak bezig met dagelijkse operationele zaken en te weinig met de structurering van de bedrijfsvoering, aldus het onderzoek. Dat leidt onder meer tot een onvoldoende uitgewerkt prijs- en margebeleid, te weinig focus op kosten, haperende aansturing van medewerkers, onvoldoende gestroomlijnde processen, niet-passende personeelsbezetting, tekortschietend debiteurenbeheer, ontoereikend voorraadbeheer en te weinig aandacht voor marketing en sales.

Volgens het bureau hadden tussen 2015 en eind vorig jaar 209 van de 211 onderzochte bedrijven te maken met weglekkende winst. Dat kwam vooral door onvoldoende productiviteit (32%) en sales & marketing (32%). Het prijs- en margebeleid zou 19% van de winst opslokken. In de industrie en handel is de productiviteit de grootste winstremmer, in de dienstverlening is sales & marketing het grootste struikelblok.