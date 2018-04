Exact: dit voorjaar 250 productinnovaties

Exact lanceert vandaag ruim 250 productinnovaties. Het gaat onder meer om Exact Online Mijn[Kantoor], een nieuwe oplossing waardoor MKB-bedrijven gemakkelijker kunnen samenwerken met hun accountant, Social Collaboration 2.0 in Exact Synergy dat zorgt voor een verbeterde productiviteit, optimalisatie van Exact Globe en Synergy voor Amazon Webservices (AWS) en Mijn cockpit 2.0 voor een beter inzicht in de bedrijfsprestaties. Voor alle producten is uitgebreide ondersteuning voor AVG (GDPR) beschikbaar. De nieuwe producten en functionaliteiten zijn gebundeld in de Exact Spring ’18 Release.

Focus op Exact Online Salaris

Exact heeft zijn focus aangescherpt op de salarisverwerking van klanten via Exact Online Salaris. Dankzij uitgebreide functionaliteit, selfservice voor medewerkers en een mobiele app wordt de salarisafhandeling sneller en eenvoudiger. Exact integreert de boekhouding en salarisverwerking in één oplossing. De next generation suite biedt altijd en overal inzicht in de financiële en salarisinformatie.

Samenwerking accountant en ondernemer met Exact Online Mijn[Kantoor]

Met de introductie van Exact Online Mijn[Kantoor] zorgt Exact voor een betere samenwerking tussen accountants en hun MKB-klanten. Accountants kunnen hun klanten met het nieuwe product, dat Exact Online Starter vervangt, online real-time toegang bieden tot hun financiële informatie en deze ook in Exact Online beheren. De software kan door de klant worden gebruikt via een webbrowser of mobiele app en kan door de accountant worden gepersonaliseerd met logo, naam en huisstijl. Lees hier het gehele persbericht.

Beter inzicht met Mijn cockpit 2.0 in Exact Online

Met de mogelijkheden van Mijn cockpit 2.0 binnen Exact Online krijgen gebruikers beter inzicht in hun bedrijf. Vanuit de verschillende overzichten voor bijvoorbeeld sales, inkoop, logistiek, resultaat en bank/kas is snel te zien hoe het met de zaken staat, welke activiteiten er gaande zijn en welke uitzonderingen opvallen. Vervolgens kan er vanuit de cockpit snel actie worden ondernomen als dit nodig is. De moderne cockpit geeft gebruikers van Exact Online meer grip op hun bedrijf en helpt ze om sneller en beter geïnformeerd beslissingen te nemen.

Social Collaboration 2.0 in Exact Synergy geeft boost aan productiviteit

Social Collaboration 2.0 in Exact Synergy helpt klanten om efficiënt samen te werken en betere beslissingen te nemen binnen complexe, zakelijke omgevingen, binnen cross-functionele teams en met teams op afstand. Ongestructureerde aspecten van die samenwerking, zoals een beslissingsproces, worden via tijdslijnen en groepen vastgelegd en gekoppeld aan gestructureerde informatie en projecten. Verder maken de social feeds binnen Social Collaboration 2.0 het delen van informatie eenvoudiger en efficiënter. Alle medewerkers van een bedrijf kunnen namelijk automatisch een pushbericht ontvangen als er een nieuw bericht verschijnt over een onderwerp waarin zij hun interesse hebben aangegeven. De functionaliteit is beschikbaar via de webversie en de mobiele app van Exact Synergy.

Exact Globe en Synergy beschikbaar via Amazon Web Services (AWS)

Exact is toegetreden tot het Amazon Web Services Partner Network (APN). De productlijnen Exact Globe en Exact Synergy zijn geoptimaliseerd voor efficiënt gebruik van AWS, waardoor de producten leverbaar zijn als On-Premise-oplossing, in de cloud via AWS of als een volledig door Exact beheerde private cloud-service. Lees hier het gehele persbericht.

AVG: tweestapsverificatie versterkt beveiliging en compliance

De oplossingen van Exact helpen klanten bij het voldoen aan AVG. In lijn met de AVG biedt Exact met tweestapsverificatie een extra beveiligingscontrole voor gebruikers van Exact Online. Daarnaast organiseert Exact gratis webinars om de bekendheid met de AVG onder zijn klanten te verhogen en ze te ondersteunen in de stappen die gezet moeten worden. Alle informatie en de uitwerking van de benodigde stappen per productlijn zijn hier terug te vinden.

Phill Robinson, CEO van Exact: ‘Het verder uitbreiden van de mogelijkheden van al onze productlijnen is belangrijk voor ons en onze klanten. Daarom brengen we de snelheid waarmee we innoveren steeds verder omhoog. Met de introductie van de Spring ’18 Release versterken we opnieuw ons volledige softwareportfolio en geven we onze klanten meer efficiëntie en productiviteit. De release bevat verder vele nieuwe functies waar ons snelgroeiende klantenbestand naar vraagt.’

Ga naar https://www.exact.com/nl/spring-release-2018/ voor: