Geen fouten Grapperhaus in zaak KPMG Meijburg

Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus heeft geen verwijtbare fouten gemaakt toen hij twee jaar geleden als advocaat het fiscaal adviesbureau KPMG Meijburg bijstond in een ontslagzaak. Dat heeft de Raad van discipline in Amsterdam bepaald.

De huidige minister was destijds advocaat bij Allen & Overy. In die hoedanigheid stond hij KPMG Meijburg bij in een ontslagzaak tegen fiscalist Karim Aachboun (foto), die bij de top van dat adviesbureau in ongenade was gevallen. De rechter oordeelde eerder in de ontslagzaak dat KPMG zich “ernstig verwijtbaar” heeft gedragen. Aachboun diende een tuchtklacht in, onder meer omdat Grapperhaus volgens hem misleidende informatie had verstrekt aan de rechter.

De tuchtrechter heeft die klacht nu ongegrond verklaard. ”De advocaat heeft de kantonrechter niet onjuist geïnformeerd, onder meer omdat de feiten uit de stukken die de advocaat aan de kantonrechter stuurde voldoende duidelijk bleken”, stelt de raad van discipline.

