‘KPMG Meijburg stopt met twee partners na onenigheid over werkwijze’

Twee partners van KPMG Meijburg zijn uit de maatschap van het belastingkantoor uit Amstelveen gestapt of gezet, meldt zakenblad Quote. De aanleiding voor het vertrek van de twee vormt hun werkwijze, melden bronnen aan het medium. De betrokkenen weerspreken de beschuldigingen, maar geven aan dat er verschil van inzicht was over het te voeren beleid.

‘Niet-gangbare deals’

De twee partners van KPMG Meijburg zouden onvrijwillig zijn opgestapt bij het kantoor. Volgens twee bronnen hebben de twee zich bezig gehouden met deals die bij KPMG als niet-gangbaar worden gezien en is hun vertrek niet vrijwillig. De partners hebben 6 en 26 jaar gewerkt bij het belastingkantoor in Amstelveen. ‘Hun vertrek houdt verband met de manier de mannen zouden werken’, zeggen twee bronnen tegen Quote die verder geen details willen verstrekken.

Reacties

KPMG Meijburg laat bij monde van een medewerker optekenen te willen reageren op vragen per email, meldt Quote. Het kantoor kwam volgens het blad echter ook na herhaalde verzoeken vervolgens niet met antwoorden.

De twee voormalige Meijburg-partners ontkennen dat er onoorbare handelingen zijn verricht. Advocaat Nick Oostenbroek geeft de volgende verklaring aan het blad: ‘Dat clienten en Meijburg op dit moment uit elkaar zijn heeft te maken met verschil van inzicht omtrent de praktijkvoering. Met klem wordt benadrukt dat op geen enkele manier sprake is of is geweest van de in de Quote door derden gesuggereerde omstreden transacties. Deze op niets gebaseerde suggesties zijn geheel onjuist en berokkenen mijn cliënten reeds op dit moment grote schade.’