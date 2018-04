Laatste verdachte vastgoedfraude na 10 jaar voor de rechter

Vijftien jaar na het verstrijken van de verdachte feiten en ruim tien jaar na Fiod-invallen bij Rabo Bouwfonds en Philips Pensioenfonds is woensdag eindelijk het strafproces tegen de laatste verdachte uit de Klimop-zaak begonnen. Het betrof een zogeheten regiezitting. De verdachte is vastgoedondernemer Harry M. Het OM vervolgt hem voor valsheid in geschrifte en witwassen, en wil hem €1,3 miljoen ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ afpakken, schrijft het FD.

Klimop

De vastgoedfraudezaak, ook bekend onder de naam Klimop, is de grootste fraudezaak die ooit in Nederland is gevoerd. In november 2007 deden 600 rechercheurs en dertig officieren van justitie invallen in heel Nederland. Op ruim 50 adressen zochten ze naar bewijzen van frauduleus geschuif met miljoenen, gerommel met vennootschappen, vervalsing van facturen en zwendel rond de (ver)koop van prestigieuze kantoorgebouwen, onder meer op de Zuidas. De 21 medeverdachten die het OM voor de rechter bracht, hebben hun proces al lang achter de kiezen, inclusief hoger beroep en cassatieprocedures. De meeste veroordeelden hebben hun celstraf uitgezeten of taakstraf verricht en/of boetes betaald.

Aanvullende verzoeken

Dat de strafzaak tegen M. zo lang op zich laat wachten, ligt volgens het OM aan een stroom van aanvullende verzoeken van de verdediging, waar de rechter-commissaris en de raadkamer over moesten beslissen. Vervolgens nam de uitvoering van de verzoeken veel tijd in beslag. Verder heeft de verdachte alle denkbare juridische procedures gevoerd, waaronder verschillende malen vragen om beëindiging van de zaak.

Advocaat ziek

Ook woensdag schoot het niet op met de zaak. De regiezitting duurde slechts enkele minuten, omdat M’s advocaat ziek bleek te zijn. Op 21 juni doet de rechtbank een nieuwe poging de stand van het onderzoek op te nemen. Als tien jaar onderzoek dan genoeg wordt bevonden, volgt 5 november misschien de inhoudelijke behandeling.