Hof: ‘Rol accountant bij fraude Philips Pensioenfonds was mogelijk groter’

De Roermondse projectontwikkelaar Harry Muermans krijgt geen onvoorwaardelijke maar een voorwaardelijke celstraf. Dat komt omdat de rol van zijn accountant Eric Frische mogelijk groter was dan gedacht.

Grootste vastgoedfraude

Eerder had een lagere rechtbank Muermans (74) negen maanden onvoorwaardelijk opgelegd. Het hof verandert dat in zes maanden voorwaardelijk. De Limburger heeft zich volgens het Hof schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift en feitelijk leiding geven aan witwassen. Muermans moet de Nederlandse staat een bedrag van ruim €1,3 miljoen terugbetalen. Hij was als directeur van het Universum Vastgoed, verantwoordelijk voor een ontwikkelingsovereenkomst tussen het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De directeur van het Philips Pensioenfonds liet zich hiervoor rijkelijk belonen. Muermans zorgde er met behulp van een andere BV voor dat geld kon worden doorgesluisd naar de directeur van Philips Pensioenfonds door valse overeenkomsten te tekenen. De fraude maakte deel uit de roemruchte Klimop-zaak, een onderzoek naar vastgoedfraude ter waarde van 250 miljoen euro.

Rol accountant

Als dank kreeg Muermans van het Philips Pensioenfonds een aandelenpakket. Dat leverde hem 1.349.005 euro op. Met behulp van een BV waste hij dat geld wit. Dat bedrag moet Muermans nu dus terugbetalen. De vastgoedbaron heeft altijd ontkend schuldig te zijn. Hij wees steeds op zijn financiële rechterhand, voormalig register-accountant Erik Frische met wie hij 20 jaar samenwerkte. Frische zou de onderhandelingen hebben gedaan en steeds naar buiten toe actief zijn geweest. Anders dan de rechtbank sluit het hof niet uit dat de accountant toch een grotere rol had dan tot nu toe is aangenomen. Zo leidt het hof uit het dossier onder meer af dat de accountant actief betrokken was bij de omzetting van diverse bv’s’, dat deze bv’s statutair en feitelijk werden gevestigd op het adres van de accountant , dat de accountant samen met Muermans directeur was van een bv en daarin een aandeel van 5% had, dat de accountant contacten had met betrokkenen in het project Eurocenter (een bouwproject op de Amsterdamse Zuid-As) en dat hij belangrijke documenten heeft ondertekend.

Geen bewijs dat hij niets wist

Naar het oordeel van het hof brengt dit voorbehoud op zichzelf echter nog niet mee dat dit tot de conclusie zou moeten leiden dat Muermans geen wetenschap en betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van de tenlastegelegde valse overeenkomsten. Het hof acht, ook anders dan de verdediging naar voren heeft gebracht, niet aannemelijk geworden dat Muermans door de accountant op geraffineerde wijze om de tuin is geleid en dat de accountant de naam en positie van Muermans heeft misbruikt om zelf aan tafel te komen bij de grote partijen in het project Eurocenter.

Veroordeeld, nu getuige

Accountant Eric Frisch trof een schikking met het OM en werd jaren geleden al tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens het hoger beroep moest hij als getuige komen opdraven. Voor de verdediging pakte dit gunstig uit. Het hof sluit niet uit dat Eric Frische een grotere rol heeft gespeeld dan tot nu toe is aangenomen. Daarom valt de straf voor Harry Muermans lager uit.

Over deze vastgoedfraude schreven Vasco van der Boon & Gerben van der Marel het boek De vastgoedfraude. Miljoenenzwendel aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven en De Ontknoping. De vastgoedfraude voor de rechter. Omdat zijn de namen van verdachten en veroordeelden voluit schrijven en niet alleen met initialen, is daar in dit artikel ook voor gekozen.

Lees hier de uitspraak.