VWGNijhof schikt met gedupeerden miljoenenfraude Centurion

Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion, meldt regionaal dagblad de Gelderlander. De beleggers krijgen ongeveer 15 procent van hun inleg terug. Met de regeling wordt een jarenlange juridische strijd voorkomen. De schikking met de verzekeraars van VWGNijhof betekent niet dat de accountant de aansprakelijkheid erkent, meldt een woordvoerder van de gedupeerde beleggers.

Schadevergoeding

De gedupeerde beleggers eisten vorig jaar bij de rechter een schadevergoeding van 27 miljoen euro van VWGNijhof. Het accountantskantoor was zes jaar als accountant, adviseur en fiscalist bij Centurion betrokken en detacheerde er op verschillende momenten werknemers. Volgens advocaat Jan Willem van de Velden van de gedupeerden liet VWGNijhof de fraude en misleiding bij Centurion ongehinderd voortbestaan.

Piramidefonds

De vastgoedonderneming bood beleggers de mogelijkheid om te investeren in bouwgrond in Costa Rica, maar dat bleek later luchtfietserij te zijn. De AFM en het Openbaar Ministerie spraken over een piramidefonds, waardoor beleggers voor miljoenen in het schip gingen. In 2014 ging Centurion failliet. Het OM berekende dat er in totaal 26 miljoen euro is ingelegd. Drie directeuren werden in 2016 tot celstraffen veroordeeld.

Accountantskamer

Twee accountants van VWGNijhof kregen in 2017 al een doorhaling en een waarschuwing opgelegd door de Accountantskamer. De accountants hebben bij (potentiële) beleggers in projecten van vastgoedbedrijf Centurion in Costa Rica ten onrechte het vertrouwen gewekt dat het vastgoedbedrijf een degelijke betrouwbare partij was, oordeelde de tuchtrechter toen.

Kantoor gesplitst

VWGNijhof bestaat inmiddels niet meer als zodanig, het kantoor is in 2018 gesplitst. In Nijmegen en Wijchen zijn nog kantoren van VWG. In Arnhem is sinds januari 2019 een tak van het bedrijf zelfstandig verder gegaan als Meer! Accountants + Adviseurs.

Bron: de Gelderlander